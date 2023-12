Conheça delegada que assumirá em Ribeirão do Pinhal

Ela tem apenas 28 anos mas currículo robusto

Tristão Borborema, a partir de janeiro de 2024, deixará Ribeirão do Pinhal e permanecerá de forma integral nas funções de Delegado-Adjunto da 12ª Subdivisão de Jacarezinho, diante da promoção na carreira. Em seu lugar, em Ribeirão do Pinhal, será lotada a delegada Keyane Angélica Harshe Frizon (fotos) atualmente atuando na Delegacia de Congonhinhas.

Doutora Keyane tem 28 anos, natural de Apucarana (Vale do Ivaí, é formada pela Universidade Estadual de Londrina, Especialista em Direito Penal e Processo Penal.

Casada com Rafael Santana Frizon, Procurador Jurídico do Município de Ribeirão do Pinhal, também formado pela UEL.

Filha de Esdon Esteves da Silva, servidor público Municipal e Queidma Gissele Harshe, professora da rede estadual de ensino, ambos lotados e residentes em Apucarana.

Foi lotada, inicialmente, na cidade de Congonhinhas.

Leia também: https://npdiario.com.br/cidades/tristao-borborema-sai-de-pinhal-para-trabalhar-em-jacarezinho/