CONHEÇA a NOVA delegada de Santo Antônio da Platina

Doutora Keylla é casada com o atual juiz de Cambará

A carioca Keylla dos Anjos Melo Glatzl é a segunda delegada da história nos 109 anos de Santo Antônio da Platina, que completará 110 anos em agosto de 2024. Ela assumiu dias atrás, é adjunta e trabalha em conjunto com Rafael Guimarães, que,por sua vez, está na cidade há quase seis anos. A primeira delegada da polícia judiciária foi Margarete Motta entre 2010 e 2011.

Keylla e Rafael fizeram visita de cortesia ao Npdiario.

Natural do bairro Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, Keylla esteve em São Mateus do Sul, município de 46 mil habitantes a 149 quilômetros de Curitiba.

Formada em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora(MG), fez mestrado em Coimbra, Portugal. Advogou com o marido. Está com 32 anos e não tem filhos. O pai era militar no Piauí e a mãe, comerciária no Rio.

Veio para o Paraná por conta da trajetória profissional do esposo, Rafael da Silva Melo Glatzl, hoje juiz da Comarca de Cambará.

Disse à reportagem estar feliz e escolheu a Cidade Joia por saber do desenvolvimento econômico da cidade e pela proximidade com o marido. Reside em Santo Antônio da Platina e seu companheiro magistrado nos dois municípios.

O volume grande de ocorrências, a demanda crescente exigiu a presença de mais uma autoridade policial e também os números expressivos e produtivos da delegacia foram razões determinantes da decisão de cúpula em nomear a delegada adjunta.

A atribuição é a substituição legal do chamado titular em seus impedimentos e ausências, bem como, outras atribuições delegadas pelo gestor da instituição. Só que, na prática, dr.Rafael e doutora Keylla mantém uma atividade intensa diariamente cuidado de todas as questões juntamente com a equipe.



Distribuem e dividem tarefas até porque a unidade tem sido referência estadual em competência, “estou chegando para agregar, me sinto honrada e sei da responsabilidade do cargo, “afirmou a jovem autoridade de apenas 32 anos.

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario