Conheça o escritor procopense Luiz Henrique Michelato

O escritor Luiz Henrique Michelato, de 35 anos e natural de Cornélio Procópio, publicou juntamente com sua esposa, Dayane Felix Colucci, o livro “Norte Pioneiro Paranaense e Inteligência Artificial: Possibilidades de Transformação Social”, no ano de 2021, entre outras obras.

Luiz assume ser “pé vermelho” com orgulho. nascido em 21/06/1988, pertence a uma família tradicional, filho de uma costureira e de um comerciante do ramo de materiais de construção. Casado desde 2017 com Dayane e é pai do Pedro Henrique Colucci Michelato, de um ano de idade.

Iniciou os estudos na Escola Pública Municipal Damasco Sotille em 1994, posteriormente na estudar na Escola Chácara da Emília entre os anos de 1995 e 2000, após se mudaram para o município de Paranavaí, onde estudou no Colégio Estadual Unidade Polo, entre os anos 2000 e 2006.

Em 2011 ingressou no curso de Serviço Social pela Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) Campus de Paranavaí, no qual se graduou em 2014, e em 2015, tornou-se servidor público municipal atuando como assistente social da Prefeitura de Sertaneja, onde trabalhou até o ano de 2021, período no qual publicou sua primeira obra, juntamente a esposa: “Norte Pioneiro Paranaense e Inteligência Artificial: Possibilidades de Transformação Social”. O livro foi publicado de forma independente, com recursos próprios, no ano de 2020, sendo vendidos mais de 100 exemplares.

Posteriormente foi Professor Universitário do Centro Universitário UniFatecie, onde lecionou entre os anos de 2022 e 2023. Atualmente é assistente social da Prefeitura de Jandaia do Sul, onde reside desde fevereiro deste ano.

A partir de então já são sete obras publicadas de forma independente pela plataforma Amazon, buscando levar conhecimento a todas as pessoas que tenham interesse em conhecer mais sobre a realidade do Norte do Paraná, Estado do Paraná, Brasil e o mundo, apresentando a realidade brasileira e mundial a partir de reflexões aprofundadas sobre temas cotidianos e que perfazem a vida de todo cidadão,

Busca provocar em cada ser humano, sua capacidade de perceber o mundo que os rodeia, permitindo a construção de uma sociedade justa e democrática. Luiz aponta que segundo o grande filósofo Rousseau (1712 – 1778) diz que “Os frutos são de todos, e a terra de ninguém”.

Confira o link com as obras disponíveis pela Amazon:

https://www.amazon.com.br/LUIZ-HENRIQUE-MICHELATO/e/B0BGMQ8DQL

Contatos:

[email protected]

(43) 99170-7198.