Conselho do Idoso retoma atividades

Mês de conscientização ao combate a violência

Após quatro anos sem mandato ativo, o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso se reorganizou e no mês de maio de 2023 retomou suas atividades. Aproveitando o clima junino que embala o mês, no dia 21 de junho o Conselho realizou o 1º Café Junino – uma tarde de informação e alegria promovida no Salão Social do Asilo São Vicente de Paulo – em atenção à Campanha “Junho Violeta”, mês de conscientização ao combate a violência contra a pessoa idosa.

Durante todo o evento a Secretaria Municipal de Saúde esteve presente aferindo pressão, verificando a glicemia, realizando testes rápidos e vacinando os presentes: Influenza e COVID.

Os alunos do curso de Fisioterapia da Universidade Estadual do Norte do Paraná, que tem uma parceria com o Asilo São Vicente de Paulo e desenvolvem atividades com os moradores da casa, realizaram alongamentos com os presentes.

A professora Luciana Helena Bessa Gonçalves Vieira e suas alunas apresentaram uma coreografia “Esperando na Janela”, ensaiadas durantes as aulas ministradas pela professora para o Grupo 40 +.

Os alunos da rede municipal que participam do Projeto Futuro Integral desenvolvido pelo SESC produziram dobraduras para as pessoas idosas presentes no evento.

O presidente do Conselho dos Direitos do Idoso e Coordenador do Lar São Vicente de Paulo, Alfeu Paulo da Silva Júnior, que é pós-graduado em Direito do Trabalho e Previdenciário, promoveu um diálogo sobre os direitos dos idosos e quais os tipos de violência sofridas pelas pessoas idosas.

Ao Conselho compete: a formulação da política de promoção, proteção e defesa dos direitos do idoso, observada a legislação em vigor; a proposição, aos poderes constituídos, de modificações nas estruturas dos órgãos governamentais diretamente ligados à promoção, à proteção e à defesa dos direitos do idoso; o incentivo e o apoio à realização de eventos, estudos e pesquisas no campo da promoção, proteção e defesa dos direitos do idoso; entre outros.