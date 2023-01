Conservação das rodovias da Região atinge 16 cidades

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) publicou esta semana a classificação final de duas licitações para obras de conservação do pavimento de rodovias das regiões Norte, Norte Pioneiro e Vale do Ivaí. São 658,77 km de estradas estaduais contemplando 38 municípios nas três regiões e beneficiando mais de 600 mil habitantes. O investimento previsto é de R$ 60,74 milhões.

Os editais receberam a nomenclatura de Lote B e Lote C da Superintendência Regional Norte do DER/PR, integrando o programa de conservação de pavimento Proconserva. No Lote B o vencedor foi o Consórcio CE Norte LB, que apresentou a proposta de R$ 22,47 milhões, e no Lote C a vencedora foi a empresa TV Técnica Viária Construções Ltda., pelo valor de R$ 38,27 milhões.

Ambas foram selecionadas em cada licitação por terem apresentado a proposta de preço mais vantajosa para a administração pública e por terem seus documentos de habilitação aprovados pela comissão de julgamento do DER/PR. Com a publicação dos resultados, no Diário Oficial e portal Compras Paraná, tem início prazo para interposição de recursos de cinco dias úteis.

Estão previstos serviços de reperfilagem, microrrevestimento, remendos profundos e superficiais, selagem de trinca, melhorias no sistema de drenagem e na sinalização horizontal, entre outros. O prazo de execução será de um ano, após assinatura de contrato e emissão de ordem de serviço.

PROGRAMA – O Proconserva é um programa intermediário, visando garantir a conservação e boas condições de segurança das rodovias estaduais, enquanto está em elaboração o próximo programa para conservar estradas estaduais.

Para a nova iniciativa estão em desenvolvimento projetos que irão contemplar soluções mais modernas, embasadas por uma cuidadosa análise das condições do pavimento da malha estadual. Será uma nova modelagem para este tipo de contrato, com indicadores de desempenho e resultados mais eficazes e duradouros.

Confira os detalhes dos lotes:

Lote B SRNorte

Extensão: 294,93 km

Rodovias: PR-090, PR-151, PR-218, PRC-272, PR-424, PR-435, PR-852 e PR-963

Municípios: Carlópolis, Congonhinhas, Conselheiro Mairinck, Curiúva, Guapirama, Ibaiti, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, São Jerônimo da Serra, Sapopema, Siqueira Campos e Tomazina.

Lote C SRNorte

Extensão: 363,84 km

Rodovias: PR-082, PR-170, PR-218, PR-340, PR-451, PR-453, PR-457, PR-466, PR-532, PR-535, PR-539, PR-547, PR-650, PR-846 e PR-850

Municípios: Apucarana, Arapongas, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Astorga, Borrazópolis, Cambira, Cruzmaltina, Godoy Moreira, Grandes Rios, Ivaiporã, Jardim Alegre, Lunardelli, Marilândia do Sul, Novo Itacolomi, Ortigueira, Pitangueiras, Rio Bom, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, Sabáudia e São João do Ivaí.