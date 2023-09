Sucesso: Construcasa Bordignon inaugura maior loja do centro-oeste de São Paulo

Unidade arrojada e moderna abre nesta sexta-feira em Marília

A conceituada Construcasa Bordignon, empresa com mais de cinco décadas de atuação, inaugura nesta sexta-feira, dia 22, sua unidade em Marília, município de 241 mil habitantes, tornando-se a maior empresa do segmento no centro-oeste do estado de São Paulo.

A abertura oficial da nova loja, com aproximadamente 3.500m² de espaço, será na Avenida Nelson Spielmann, 1315. São milhares de itens, incluindo as maiores marcas do setor.

O maior home center de toda a região abre com os objetivos definidos de gerar empregos, oferecer oportunidades e proporcionar qualidade incomparável na hora de construir e reformar.

A nova loja está pronta para atender as necessidades de milhares de famílias, empresas, construtoras e clientes que buscam soluções de alta qualidade para construção e reforma.

A empresa, que nasceu em Quatiguá, no Norte Pioneiro – aposta em um crescimento sustentado. Além de oferecer uma linha muito grande de produtos, a Construcasa Bordignon está comprometida em contribuir para o desenvolvimento econômico da cidade e apoiar causas locais.

Tudo começou, na verdade, em 1967, quando Antônio Bordignon percebeu uma oportunidade de contribuir para a realização dos sonhos das famílias de onde vivia. Desde então, a Construcasa tem mantido os valores fundamentais de compromisso com a qualidade, honestidade e transparência, como uma empresa familiar.

O sucesso da primeira loja deu origem a um ambicioso projeto de expansão, que ao longo dos anos ampliou os horizontes da marca, conquistando novas regiões além de Quatiguá, como Joaquim Távora, Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Londrina, Ourinhos(SP), Assis(SP) e, agora, Marília.