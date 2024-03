Continua caçada a viciada que tentou matar mãe (assista)

Ela tem 43 anos e esfaqueou a própria genitora

No início da manhã do último dia 19, por volta 05h15m, às margens da rodovia BR-153 (Bairro Santa Terezinha), uma mulher de 28 anos desferiu diversos golpes de faca contra a mãe de 43 anos e em seguida subtraiu R$ 225,00 e um aparelho celular.

O motivo do crime seria porque a filha queria dinheiro e celular da mãe para trocar por crack. A negativa da mãe fez com que a filha atentasse contra a vida daquela para subtração dos objetos que seriam trocados pela droga. A mãe se defendeu e acabou sendo atingidas por cerca de 8 facadas nos braços. Em seguida a vítima foi socorrida por um outro filho que estava no local e encaminhada ao Pronto Socorro.

A equipe da Polícia Civil passou a apurar o caso e os delegados representaram pela prisão preventiva da suspeita, a qual teve concordância do Ministério Público e foi decretada pelo juízo da Vara Criminal de Santo Antônio da Platina.

Ela não foi localizada até o momento e é considerada foragida. Por essa razão seu nome e imagem estão sendo divulgados e em conformidade com a Lei de Abuso de Autoridade. Trata-se de KATIA APARECIDA PAULINA ALFONSO CAMILO(foto).

Quaisquer informações sobre o paradeiro dela, entrar em contato com a Polícia Civil ou Polícia Militar.