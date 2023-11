Continua o IMPASSE grave sobre ponte da rodovia BR-153 (vídeo)

Futura concessionária fará a obra em até três anos

Exclusivo: O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) fará manutenções na ponte entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho na BR-153 somente até o início da nova concessão do pedágio no final de janeiro próximo, segundo o órgão confirmou ao Npdiario neste fim de semana.

A nova concessionária é quem terá que apresentar um projeto de reabilitação completo (reforma ou reconstrução).O órgão respondeu solicitação do Ministério Público Federal no último dia 20.

A ponte sobre o ribeirão Ubá, no KM 33 da Transbrasiliana em Santo Antônio da Platina, necessita de atenção constante devido ao perigo.

Um dos muitos exemplos de sinistros aconteceu no último dia primeiro, quando um caminhão VW 28.520 perdeu os freios e colidiu no anteparo da ponte (foto principal). A motorista, uma mulher, sofreu ferimentos leves, foi atendida pela Avançada do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) transportada ao PS de Jacarezinho sem lesões aparentes.

Outra exemplo: William de Oliveira, 34 anos, morreu no dia sete de janeiro deste ano quando a carreta que dirigia despencou da ponte.

Segundo documentos a que o reportagem teve acesso (reproduzidos abaixo), o DNIT – que planejava construir uma ponte nova – teve até o último dia 18 para informar o que decidiu ao MPF, o que ocorreu agora.

Agora, se aguarda quando haverá solução neste trecho do Norte Pioneiro por onde passam, em média, 15 mil veículos por dia.

A ponte tem grave problema estrutural. A Triunfo/Econorte não investiu e devolveu ao DNIT em situação precária. O órgão federal fez estudos de sondagem e topográficos para reabilitar a ponte, mas esse trecho está no lote 2 das novas concessões, então a nova concessionária, Grupo EPR, é quem provavelmente acabará fazendo a obra em até três anos, como prevê o contrato.

A nova concessão foi leiloada no último dia 29 de setembro e começa a operar na prática dia 26 de janeiro de 2024.

Definido nesse trecho da rodovia federal uma praça de pedágio em Jacarezinho que custará R$ 10,39 a partir do ano que vem.

A ponte mede 134 metros. A altura aproximada é de 12 a 14 metros.

Ela cobre o ribeirão do Ubá, da bacia do rio Jacaré (ao contrário do que se supõe, Ubá não é rio e sim ribeirão e a estrutura é mesmo ponte e não viaduto, cuja função é transpor um obstáculo artificial, como por exemplo uma avenida).

Conhecida como Transbrasiliana, a BR-153 é uma das mais importantes rodovias brasileiras, cortando o país de Norte a Sul ligando a cidade de Marabá (PA) ao município de Aceguá (RS), totalizando 3.585 quilômetros de extensão.

Ao longo de todo o seu percurso, passa pelos estados do Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, terminando na Fronteira Brasil–Uruguai.