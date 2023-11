Pare e Siga agora na 153 Santo Antônio da Platina/Jacarezinho (vídeo com DRONE)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NPdiario (@npdiario)

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal de Ibiporã atende neste momento acidente ocorrido no final da manhã desta sexta-feira, dia 17, com uma carreta biarticulada. Aconteceu no KM 25 da BR-153 no trecho Jacarezinho e Santo Antônio da Platina.

Após interdição total de cerca de quatro horas, está agora no sistema Pare e Siga, com bloqueio parcial.

O condutor perdeu o controle da direção, bateu em anteparos e fez um L, bloqueando o trânsito pela rodovia por onde passam cerca de 15 mil veículos por dia.

Bombeiros e Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) encaminharam um casal e o filho de sete meses à Santa Casa de Jacarezinho. A situação mais aguda é da mulher que teria fraturado a bacia.

Muitos motoristas seguiram viagem por Ribeirão Claro/Carlópolis/Joaquim Távora para acessar PR-092 e outros pela BR-369 Andirá/Barra do Jacaré e alcançam também a 153 u 092 por Santo Antônio da Platina, cuja UO da PRF local está com a equipe empenhada na cidade de Ventania com outra ocorrência (Imagens: JJ Pronta Resposta/JJ Resgate/Exclusivas para o Npdiario).

O Npdiario informará quando for liberada.