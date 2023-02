Contrato beneficia oito cidades do NP

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) assinou o contrato da obra de conservação e manutenção da PR-092, no Norte Pioneiro, entre Wenceslau Braz e Andirá, em uma extensão de 128,42 quilômetros. O extrato da contratação, no valor de R$ 18,92 milhões, foi publicado em Diário Oficial nesta quarta-feira (01).

A obra, que é parte do Proconserva, irá beneficiar cerca de 130 mil habitantes dos municípios de Andirá, Barra do Jacaré, Guapirama, Joaquim Távora, Quatiguá, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos e Wenceslau Braz, além de todos os condutores deste corredor logístico entre Paraná e o estado de São Paulo.

Estão previstos serviços de remendos profundos e superficiais, fresagem, reperfilagem, selagem de trinca, melhorias no sistema de drenagem e na sinalização horizontal. O trecho da rodovia é administrado pela Superintendência Regional Norte do DER/PR, recebendo a denominação Lote E Norte, do programa de conservação do pavimento Proconserva. O prazo de execução será de 365 dias.

A contratada, KLM Construção de Rodovias, deverá apresentar plano de trabalho para aprovação do DER/PR que, após aprovação deste planejamento, irá emitir ordem de serviço para início das atividades. A empresa venceu a licitação para executar a obra após julgamento pela comissão do DER/PR, tendo sido acatado o recurso administrativo apresentado após a fase de habilitação.

O edital foi realizado na modalidade de concorrência pública, em que a ganhadora é definida pela proposta de preço mais vantajosa para a administração pública e por ter sua documentação aprovada.

PROCONSERVA – Trata-se de um programa intermediário, visando garantir a conservação e boas condições de segurança das rodovias estaduais, enquanto está em elaboração o próximo programa de conservação. Para esta nova iniciativa estão em desenvolvimento projetos que irão contemplar soluções mais modernas, embasadas por uma cuidadosa análise das condições do pavimento da malha estadual. Será uma nova modelagem para este tipo de contrato, com indicadores de desempenho e resultados mais eficazes e duradouros.