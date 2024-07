CONVENÇÃO do PSD formaliza candidatura de Marcelo Palhares

Na próxima sexta-feira na AABB

O PSD de Jacarezinho realiza na próxima sexta-feira (dia dois) a convenção partidária visando a composição de chapas para as eleições municipais de outubro, oportunidade onde deve ser formalizada a candidatura do atual prefeito Marcelo Palhares à reeleição da chefia do Poder Executivo.

Além das eleições majoritárias, a iniciativa definirá a chapa com os nomes que concorrerão a vagas na câmara de vereadores de Jacarezinho.

Pré-concorrente à reeleição, Marcelo Palhares já tem definido o apoio de outras seis legendas: Podemos, MDB, PL, Republicanos, Progressistas e União Brasil.

A convenção do PSD será realizada na AABB de Jacarezinho a partir das 19h30, devendo atrair grande participação da população, além de lideranças do município e do Estado.