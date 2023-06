Coordenador do Living Peace International em Santo Antônio

Projeto “Dado da Paz” no Colégio Casucha

O prefeito de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho Neto, participou na manhã desta quarta-feira, 14, do projeto “Dado da Paz/Living Peace”, com a presença do Coordenador do Living Peace International, Carlos Palma, no Colégio Casucha.

Carlos Palma esteve presente no estabelecimento em diálogo com os alunos de duas turmas que já “vivem” o projeto, lançando o dado da paz e vivendo os valores de paz que nele estão escritos e fazendo o “Time out for Peace”, um minuto diário de reflexão ou oração pela paz, união para muitas crianças, adolescentes, jovens e adultos de todo o planeta.

O “Dado da Paz” – em cujas faces não existem números, mas sim frases que ajudam a construir relacionamentos de paz entre todos – é um dos instrumentos do projeto internacional Living Peace, no âmbito da educação para a paz, presente em mais de 600 escolas de 113 países e aplicado diariamente por mais de 250 mil crianças, adolescentes e jovens.

O projeto de se inspira na reflexão sobre “A arte de amar”, de Chiara Lubich, fundadora do Movimento Focolares.

“Nós platinenses, temos o prazer de dar boas vindas a um projeto tão especial como este, que só tem a contribuir para educação dos nossos alunos” declarou o prefeito Zezão.Também participaram a professora Áurea Chagas e a diretora do Colégio Casucha Ieda Reis.