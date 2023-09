Em S. A. da Platina, Copel atende casos pontuais do temporal

Na manhã desta terça-feira tempo quente e ensolarado

Em torno de 19 horas desta segunda-feira. dia 25, aconteceu temporal em Santo Antônio da Platina causando preocupação e receio, mesmo durando somente poucos minutos. No Jardim Bellagio (foto acima, de capa) , por exemplo, houve danos.

A previsão meteorológica para hoje é de tempo limpo e bom, mas pode haver chuva de noite, porém sem a força de ontem.

A pedido do Npdiario, a Assessoria de Imprensa da Copel relatou como está a situação na manhã desta segunda-feira, dia 26.

Informou que não foi algo tão volumoso em termos de unidades consumidoras afetadas, mas, com uma grande quantidade de serviços pontuais

As chuvas desta segunda-feira causaram danos à rede elétrica e interrupções no fornecimento de energia na cidade e região. Equipes trabalham ainda nesta manhã (abaixo, na avenida Frei Guilherme) no atendimento a chamados individuais e de pequenos circuitos desligados.

Nova Fátima, Carlópolis e Ribeirão do Pinhal também foram atingidas.

Ao todo, neste momento há 46 ocorrências para atendimento, no Norte Pioneiro

De acordo c0m o tenente Eduardo Felipe Silva, do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente, a corporação atendeu ocorrências na noite desta segunda-feira, em Santo Antônio da Platina. O rápido temporal assustou os platinenses.

“Devido a chuva e aos ventos, atendemos, por meio do 193, chamadas envolvendo duas árvores caídas, estavam na proximidades da rodoviária em que acarretaram o bloqueio da avenida Frei Guilherme Maria. Não houve registro de vítimas”, afirmou.

Nas imediações, a Mirtem Automóveis no Jardim Egéa teve danificada sua estrutura, assim como houve queda de galhos em outros bairros, como próximo da empresa Confecções Rouprin na Rodovia Deputado Benedito Lúcio Machado, e Jardim Eunice Eleutério.

E ainda destelhamento parcial em alguns imóveis, como no Colégio Casucha e problemas nas ruas, como na esquina das Ruas 20 de Agosto com Geraldo Alves Calheiros, no Jardim São Francisco.

aaaaaaaaaa