Copel investe na infraestrutura do NORTE PIONEIRO

Santana do Itararé, Santa Cecília do Pavão, Ibaiti e Siqueira Campos e Carlópolis



A população da Região Norte do Paraná já começou a ser beneficiada por novas obras de ampliação e modernização da infraestrutura elétrica em diversos municípios. Desde janeiro deste ano, a Copel realiza seu plano de investimentos que prevê, para a região, R$ 205,4 milhões na construção de subestações e linhas de distribuição, ampliação de unidades existentes, implantação de novas redes e aporte nos principais programas da companhia, entre eles o Paraná Trifásico.

Um dos destaques é a construção da nova subestação Jardim Figueira, em Apucarana, que vai receber R$ 76 milhões no decorrer dos próximos dois anos. A unidade, que vai operar em 138 mil volts, contribuirá para reforçar o fornecimento de energia à cidade e à região.

“Além da nova subestação em Apucarana, estamos com obras por toda a região Norte do Paraná. Em diversos municípios vamos realizar modernização e ampliação de subestações, o que vai ampliar de forma expressiva a oferta de energia nessas unidades”, afirma o superintendente de engenharia de expansão da Copel, Edison Ribeiro da Silva.

Ao todo, 14 unidades existentes serão ampliadas. Destas, a ampliação de quatro delas ficam prontas ainda em 2024: subestações nos municípios de Mauá da Serra e Carlópolis, que operam em 34,5 mil volts e as unidades do município de Faxinal, e da Zona Norte de Londrina, que operam em 138 mil volts. As obras nas outras 10 subestações ficarão prontas em 2025 e beneficiam municípios de todo a região, como Lobato, São João do Ivaí, Alvorada do Sul, Santana do Itararé, Santa Cecília do Pavão, Ibaiti e Siqueira Campos, entre outros.

PARANÁ TRIFÁSICO – Paralelamente, a Copel está aplicando R$ 91,3 milhões na ampliação das redes do Paraná Trifásico no Norte do Estado. Ao longo do ano serão construídos 921 quilômetros de redes trifaseadas em diversos municípios. Até agora, a região já ganhou 2.287 quilômetros de novas redes rurais. Cândido de Abreu, com 225 quilômetros concluídos, Londrina, com 121 km, e Ivaiporã, com 93 km de novas redes trifásicas, concentram os trechos mais extensos.

Em todo o Paraná, a companhia já construiu 15,9 mil quilômetros de redes trifásicas com o programa, que chegará a 25 mil quilômetros concluídos até o final do próximo ano. Ao todo, R$ 2,7 bilhões estão sendo investidos no Paraná Trifásico, maior programa de modernização da energia rural no país. Por meio dele, a Copel está ampliando e modernizando a infraestrutura elétrica no campo. As novas redes, além de mais resistentes, dispõem de equipamentos interligados e automatizados que, em caso de desligamentos, são capazes de restabelecer o fornecimento com maior agilidade.

OUTROS INVESTIMENTOS – Adicionalmente, a Copel destinou R$ 70 milhões ao atendimento de solicitações específicas de consumidores na região. Outros R$ 12 milhões serão aplicados na instalação de equipamentos de automação na rede, como religadores automáticos, que permitem restabelecer desligamentos em poucos segundos, e reguladores de tensão.

Há, ainda, R$ 6 milhões que estão sendo aplicados na construção de redes urbanas.