Eletrolomba premiada em primeira do PR em Construção de Rede

Norte Pioneiro em destaque estadual em honraria concedida pela Copel

A Companhia Paranaense de Energia realizou a sétima edição do Prêmio Fornecedor da Copel, reconhecendo os três melhores que prestam serviços à subsidiária de distribuição da companhia. Essa iniciativa teve como objetivo estreitar o relacionamento com seus fornecedores, incentivando o aprimoramento constante da gestão nas empresas contratadas para o provimento de serviços e materiais. O recente evento foi quinta-feira, dia seis, na sede administrativa da empresa, em Curitiba.

Credibilidade – A empresa Eletrolomba Instalações Elétricas, fundada no ano de 2007 em Santo Antônio da Platina, ganhou como a melhor empreiteira do Paraná.

Ela atua no setor de engenharia elétrica executando com excelência obras de construção de redes de distribuição e transmissão de energia, instalação de cabines de medição e postos de transformação, implantação de redes para loteamentos e condomínios, iluminação pública, construções elétricas industriais e outras atividades semelhantes, além de efetuar a venda de materiais elétricos como cabos, postes, transformadores, luminárias e afins.

A competente empresa é dirigida pelo engenheiro eletricista, Anderson Lomba de Oliveira e pela esposa, a empresária Gigriolla Sabião Ormeneze de Oliveira. Eles são casados e têm dois filhos.

A equipe da Eletrolomba é composta por aproximadamente 80 colaboradores, contando com engenheiros, topógrafos, técnicos e eletricistas devidamente treinados para o bom exercício de suas funções.

No evento de premiação, o diretor-geral da Copel Distribuição, Maximiliano Andres Orfali, destacou os premiados e todos os fornecedores.

“A Copel Distribuição só é do tamanho que é, e só atingiu os resultados de sucesso dos últimos anos, porque vocês estavam conosco. Esse prêmio que vocês têm em mãos hoje, visa valorizar todos os fornecedores que fazem essa empresa crescer, sempre com um grau de excelência e qualidade acima do esperado”, afirmou.

Premiação – A Copel, através de seu Departamento de Gestão de Fornecedores da Distribuição, promoveu o evento para premiar as melhores empresas que atuam como prestadoras de serviço para a concessionária.

Para que fossem eleitas as melhores empresas, analisou os índices referente a qualidade e pontualidade de entrega dos serviços prestados pelas empresas, o cumprimento das normas de segurança do trabalho, o volume de produção alcançado, a prática de gestão sustentável, a regularidade de documentação, além do bom relacionamento entre fornecedor e concessionária.

Frente ao bom desempenho da Eletrolomba Instalações Elétricas em todos os critérios analisados pela concessionária, com destaque para a construção de aproximadamente 150 quilômetros de rede de distribuição de energia através do programa Paraná Trifásico somente no último ano.

Além de ter executado diversas obras para extensão de redes elétricas e trechos pontuais para atendimento a consumidores rurais e empresas, inclusive realizando serviços em trechos de rede energizadas de até 34.500 volts, evitando assim a necessidade da interrupção no fornecimento de energia elétrica. A empresa assim recebeu da Copel o prêmio de melhor construtora de redes de distribuição elétrica do Paraná.

Agradecimento – Os responsáveis pela Eletrolomba Instalações Elétricas aproveitam o momento para parabenizar todos os colaboradores da empresa por essa honraria tão importante, reforçando que o bom desempenho e o esforço de cada membro da equipe foram fundamentais para elevar a empresa até este patamar, garantindo o seu reconhecimento no mercado.

Comercial – O momento é mais do que oportuno para frisar que a Eletrolomba Instalações Elétricas além de prestar atendimento à Copel, realiza parceria com prefeituras, atendimento a empresas e pessoas físicas que precisam executar obras de engenharia elétricas contando com equipe técnica qualificada para execução de topografia, projeto, execução e venda de materiais elétricos.

A empresa preza por levar a todos os seus cliente um bom atendimento, agindo com transparência, seriedade, e cumprimento das normas técnicas, gerando assim uma melhor experiência para aqueles que assim como a Copel confiam em nossos serviços.

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario

