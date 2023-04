Coritiba contrata Ribeirão-clarense

Atuará no Brasileirão Série A mas na Copa do Brasil não

O Coritiba contratou reforçou para o restante da temporada. Entre os cinco atletas que apareceram nesta quinta-feira, dia 20, no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, último dia da janela de transferências nacionais, está o volante/meia Matheus Bianqui (fotos), de Ribeirão Claro, do Maringá.

O zagueiro Vilar e o lateral-direito Marcos Vinícius, também do Maringá, o meia Gabriel Silva e o atacante Wesley Pombo, ambos do Grêmio.

Matheus Bianqui, que atua ainda na lateral-direita, tem 25 anos e sempre manda beijos para sua mãe, Terezinha, ao finais das partidas e abraços aos parentes e amigos da cidade do Norte Pioneiro, que tem somente 10.600 habitantes.

O atleta foi revelado pelo Londrina, subindo ao time profissional em 2019. Depois, no Maringá, onde foi vice-campeão estadual em 2022 e após, disputou a Série B pelo Chapecoense. Em 2023, os maringaenses ficaram em terceiro lugar no Paranaense, mas foi na Copa do Brasil deste ano que vem tendo grande destaque.

No último dia 13, no Estádio Regional Willie Davids, o camisa 18 teve participação direta no primeiro gol, aos 37 minutos, aproveitando o espaço nas costas de David Luiz, e finalizando. O zagueiro do Flamengo ainda tentou tirar, mas tocou contra a própria meta.

Depois, Matheus deu a assistência para o segundo gol do Dogão na partida, que venceu por 2 a 0.

A partida de volta entre Flamengo e Maringá, no Maracanã, será no dia 26 (uma quarta-feira). O clube paranaense tem a vantagem e poderá perder o jogo por até um gol de diferença que ainda avançará às oitavas de final. Para não depender dos pênaltis, os cariocas precisarão vencer por três ou mais tentos.

Os cinco jogadores podem atuar pelo Coxa já diante do Fortaleza neste domingo (23), às 18h30, no Couto Pereira, pelo Brasileirão. No entanto, o trio que veio do Maringá está fora do duelo da Copa do Brasil diante do Sport, por já ter disputado a competição pelo clube do interior.

