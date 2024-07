CORNÉLIO organiza ‘Paraná Bom de Bola’

Para receber fase macrorregional

A expectativa é grande para a fase macrorregional do 4º Paraná Bom de Bola que terá início a partir da quinta-feira, 25, no município de Cornélio Procópio. As partidas estão programadas para acontecer no Estádio Municipal Ubirajara Medeiros e no campo da UTFPR.

Estarão disputando participantes nas categorias no masculino Master 50+, Sub 16 e Sub 20 e feminino 15+. Os classificados serão os campeões das fases que aconteceram nos Núcleos de Cornélio Procópio, Londrina e Ivaiporã juntamente com os donos da casa (equipes procopenses).

Lançado em 2021, o Paraná Bom de Bola é uma competição exclusiva de futebol de campo, disputada em quatro categorias: 15+ feminino, sub-16 masculino, sub-20 masculino e 50+ master. Faz parte dos 11 jogos oficiais do Governo do Estado e é realizado pela Secretaria do Esporte e trabalha dois pilares da Política Estadual de Esportes: a formação de jovens atletas e o esporte para toda vida, destinado a pessoas de 50 anos ou mais. Além disso, engloba futebol feminino, promoção da saúde e turismo, pois movimenta as regiões que recebem a competição.