Corpo de Bombeiros festeja 25 ANOS em Santo A. da Platina

Confira toda a programação já definida

O Comandante do 2º Comando Regional de Bombeiro Militar, o Tenente Coronel Clodomir João Marafigo Junior e o Comandante do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente, Major Eziquel Roberto Siqueira, convidam para as Comemorações dos 25 anos do Corpo de Bombeiros em Santo Antônio da Platina.