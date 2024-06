Corpo de PM é velado NA CÂMARA (ASSISTAM)

Sepultamento será às dez horas desta segunda-feira

O soldado Márcio Trajano (fotos) , de 36 anos, perdeu a vida no final da tarde de sábado, dia 15, perto do posto de combustíveis Acaron, no KM 31 da BR-153, em Santo Antônio da Platina, no trecho entre Jacarezinho.

A Polícia Rodoviária Federal confeccionou o Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito – LPAT.

Corpo foi cuidado pela Funerária Santo Antônio, é velado a partir das 21h26m deste domingo, dia 16, na câmara de vereadores e será sepultado às dez horas desta segunda-feira, dia 17, no Cemitério São João Batista, centro platinense.

Ele viajava sozinho em sua moto pessoal quando colidiu contra a lateral esquerda do caminhão da EPR, concessionária de pedágio. Não resistiu aos ferimentos.

Muito querido na corporação, deixou a esposa e três filhas menores.

Trabalhava na ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), sob o comando do major Leal, subcomandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho, que lamentou a perda do colega.

O major Jaquetti, comandante do BPM e o capitão Dudson, comandante da 4ª Cia de Santo Antônio da Platina, também manifestaram pesar.

Também o major Corsini, que trabalha atualmente em Ivaiporã, se posicionou: “uma grande perda para a PM, dez anos de serviços prestados…Que Deus, em sua infinita bondade, conforte a família que fica”.

Veja notícia dada em primeira mão: https://npdiario.com.br/capa/acidente-mata-policial-militar-platinense/

Mais detalhes a qualquer momento