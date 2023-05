Corpo de Ritti será velado e sepultado

Saiu decisão judicial; velório e enterro serão no sábado

Exclusivo: Na noite de ontem foi celebrada missa de 7º Dia do falecimento de José Ritti Filho (fotos) na igreja Matriz da Paróquia Santo Antônio de Pádua, no centro de Santo Antônio da Platina. Também nesta quarta-feira, dia três, o promotor Janderson Camões de Carvalho Iassaka, da 3ª Vara Cível de Londrina deu parecer favorável ao sepultamento do corpo em Santo Antônio da Platina (veja a íntegra no final deste texto).

E hoje, quinta-feira, dia quatro, o juiz Marcos Caires Lux, fez seu despacho nesse sentido acabando enfim com a polêmica (Veja reprodução abaixo)

Antes, declaração do advogado Diego Campos:

A ação possui pedido de atribuição de segredo de justiça, mas diante das manifestações dos demais familiares, bem como o fato de o Sr. José Ritti Filho se tratar uma pessoa pública, é que apresentamos os nossos devidos esclarecimentos.

É bom destacar que não houve manifestação de vontade por parte do Sr. José Ritti Filho – em vida – a respeito do seu interesse na cremação, o que impede a realização do ato por força da legislação aplicável. O motivo pelo sepultamento se deve não só às honras do cargo que o Sr. José Ritti Filho desempenhou em Santo Antônio da Platina (na qualidade de Prefeito), como também pela própria garantia de que ele seja velado na Câmara Municipal.

De nossa parte, lamentamos que tenha sido desconsiderada a relevância de sua figura para a cidade de Santo Antônio da Platina e que a situação tenha que ter sido judicializada.

Há uma restrição: Somente poderá transladar o corpo dentro de 24 horas, a contar desta manhã de quinta-feira.

Há entraves burocráticos de legislação de transporte de corpos entre municípios. No caso, o corpo só pode sair do município de Londrina através de uma funerária daquela cidade. Funerária de outra localidade não pode retirar.

As 24 horas vencerão nesta sexta-feira cerca de meio dia. De Londrina até SAP são 156 quilômetros, e de veículo fúnebre em torno de 3h45m. Dessa forma, na melhor das hipóteses, chegaria às 16 horas. Como velar na Câmara e sepultar antes de escurecer o dia ? Impossível. Assim, ficou para o sábado.

A controvérsia aumentou quando familiares se desentenderam no Cemitério e Crematório Parque das Allamandas, na rua Joana Rodrigues Jondral, em Londrina (vídeo abaixo).

Questões familiares e burocráticas estavam impedindo que o corpo fosse cremado em Londrina ou velado na câmara de vereadores e na sequência, sepultado no jazigo da família no Cemitério São João Batista, em Santo Antônio da Platina.

O jazigo foi aberto para receber o corpo e, depois, no sábado, dia 29, novamente fechado e agora reaberto.

O primogênito José Arthur insistiu que o pai fosse enterrado na cidade onde foi prefeito por duas vezes. O cartorário e ex-deputado estadual estava convicto de que superaria os empecilhos. A mãe dele, Eni Ritti, também foi prefeita e reside, junto com parentes, também em Londrina. Ela, que tem 70 anos, não fez nenhuma declaração pública sobre o assunto.

O filho José Guilherme e a filha Ana Maria manifestaram desejo pela cremação, porém, além de José Arthur, outros dois, José Henrique Ritti (foto) e Mariana Ritti (foto) assinaram declaração posicionando-se a favor do enterro. Portanto, a maioria dos filhos “ganhou” por três a dois.

José Henrique, solteiro, mora no centro platinense, estuda Letras em Jacarezinho e tem 23 anos. A psicóloga Mariana Cardoso de Lima Ritti, 32 anos, reside em Curitiba, é casada e possui duas filhas.

O Npdiario procurou os dois e ambos autorizaram a publicação das imagens.

Procurada, a parte favorável à cremação não quis comentar e adiantou que só vai se manifestar “no momento oportuno”.

A Funerária Platinense já foi paga pelo serviço e a sede do Legislativo permanece reservada e decorada, conforme declarações respectivamente do proprietário, João Paulo, e do diretor administrativo, Marco Antônio Martins.

Enquanto isso, o corpo de Zé Ritti, bastante conhecido na centenária Santo Antônio da Platina, está numa câmara mortuária (refrigerada) em Londrina.

Meritíssimo Juiz:

1. Trata-se, em síntese, de ação de retificação de certidão de óbito ajuizada por José Artur Ritti Ricci em desfavor de José Guilherme da Silva Ritti Ricci e outros, visando à vedação da cremação do corpo de seu pai José Ritti Ricci Filho, transferência do cadáver para sepultamento em cemitério de Santo Antônio da Platina/PR, e retificação da certidão de óbito respectiva.

Concedida parcialmente a liminar para que o cadáver permanecesse conservado até a exibição de documentos alusivos à cremação (seq. 22), os documentos em questão foram exibidos pelo crematório (seq. 30).

Na sequência, o autor pleiteou o reconhecimento da competência deste Juízo para a apreciação do pedido de retificação da certidão de óbito e a autorização para traslado do corpo para Santo Antônio da Platina/PR com o intuito de sepultá-lo em cemitério (seq. 37).

A Juíza do Plantão declinou da competência (seq. 43). O autor opôs embargos de declaração (seq. 46), não providos (seq. 52). Na sequência, ordenou-se a abertura de vista ao Ministério Público

(seq. 59).

2. Nos termos do art. 8º da Resolução 93/2013 1, o processamento e julgamento de 1 causas contenciosas ou administrativas diretamente relacionadas a registros públicos é de competência da Vara Judicial de Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial:

Art. 8º À vara judicial a que atribuída competência de Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial compete:

I – processar e julgar as causas contenciosas ou administrativas que se refiram diretamente aos registros públicos, incluídos os procedimentos de averiguação de paternidade, bem assim as dúvidas dos Registradores e Notários sobre atos de sua competência;

II – fiscalizar e orientar os serviços notariais e de registro da respectiva Comarca ou Foro, adotando as providências normativas e disciplinares, no âmbito de sua competência, com relação aos respectivos agentes delegados;

III – dar cumprimento às cartas de sua competência.

Tendo em vista que a competência determinada em razão da matéria é absoluta (CPC, art. 62), é inequívoca a incompetência deste Juízo da Vara Cível para apreciar o pedido específico de retificação do assento de óbito, devendo a questão ser levada ao conhecimento do Juízo da Vara de Registros Públicos.

Por outro lado, o pedido alusivo à destinação do cadáver – sepultamento ou cremação –

não diz respeito ao registro público do respectivo óbito. Cuida-se de pretensão claramente distinta, e, não havendo indício de se tratar de morte violenta (hipótese de competência da Vara Criminal 2), a competência para decidi-la é da Vara Cível.3

Como se sabe, a competência absoluta não se modifica por eventual conexão ou

continência (CPC, art. 54). Logo, sendo distintos os Juízes competentes para cada pedido, é inviável a cumulação pretendida pelo autor, como prevê o art. 327, § 1º, II, do CPC:

Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I – os pedidos sejam compatíveis entre si;

II – seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

Portanto, sendo este Juízo competente apenas para processar e julgar o pedido de

destinação do cadáver, impõe-se a extinção sem resolução de mérito do pedido de retificação do assento de óbito, para o qual é incompetente, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). Sobre o tema, a doutrina ensina:

“O juízo ser competente para todos os pedidos (art. 327, § 1º, II, do Novo CPC) é o segundo

requisito legal exigido para a cumulação de pedidos. Na análise desse requisito, é importante, num primeiro momento, a determinação das diferentes espécies de competência. Tratando-se de diferentes competências absolutas, a cumulação é sempre inadmissível, sendo obrigatória a propositura de diferentes demandas. Caso o autor desafie a exigência legal e ingresse com uma demanda cumulando tais pedidos, o juiz deverá, de ofício, reconhecer a incompetência absoluta parcial, proferindo decisão interlocutória que diminui objetivamente a demanda, que seguirá somente com o pedido para o qual o juízo é competente.

(STJ, 1ª Turma, REsp 837.702/MG, rel. Min. Denise Arruda, j. 04.11.2008, DJe 03/12/2008).

No mesmo sentido:

DANO MORAL Matéria não afeta ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Pleito deve ser objeto de ação própria. Incompetência do Juízo para conhecer dos pedidos cumulados (art. 148 do ECA e art. 327, §1º, inc. II do CPC). Nulidade da r. sentença reconhecida. Extinção do feito nos termos do art. 485, inc. IV do CPC, quanto ao ponto.

OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Direito ao ensino fundamental. Garantia constitucional. Direito público subjetivo e de absoluta prioridade conferido à criança e ao adolescente. Dever do Estado. Responsabilidade prioritária do Município pelo atendimento da educação infantil e fundamental. Transferência de menores para outro estabelecimento de ensino devido a agressões psicológicas sofridas na escola em que se encontram matriculados próximo à sua residência, assim entendida aquela situada no raio de até dois quilômetros de sua residência ou o fornecimento de transporte. Dou provimento, em parte, ao reexame necessário, ora tido por interposto, para declarar a nulidade parcial da sentença.

Recurso do menor e da Municipalidade prejudicados. (TJSP, AC 1011081-41.2015.8.26.0506,

Câmara Especial, Rel. Evaristo dos Santos, DJ 15/10/2019).

Oportunamente, se assim entender, o autor poderá propor nova causa com o pedido em questão no Juízo próprio.

3. Quanto ao pedido remanescente, inclusive em caráter liminar, decidiu-se inicialmente por suspender o processo de cremação até que fossem exibidos os documentos apresentados à empresa contratada para tanto (seq. 22).

A lista de checagem de requisitos para cremação foi exibida (seq. 30). Dela consta que não foi apresentada manifestação de vontade de cremação em vida feita pelo próprio falecido (seq. 30.2, p. 3), havendo, na verdade, termo de responsabilidade firmado por um dos filhos, José Guilherme da Silva Ritti Ricci, do qual são testemunhas Anamaria Ritti Ricci, Julieta Ritti Maranezzi e Maria Eni Pires da Silva, respectivamente, filha, irmã e ex-esposa do falecido (seq. 30.2, pp. 4/9 e 11/12), informando que pretendiam “atender a declaração de última vontade do(a) falecido(a), que desejava que o seu corpo fosse cremado e não sepultado” (seq. 30.2, p.12).

Efetivamente, a Lei de Registros Públicos prevê que a cremação de cadáver será feita nas hipóteses de manifestação da vontade do falecido ou de interesse da saúde pública, desde que o atestado de óbito tenha sido firmado por 2 médicos ou por 1 médico legista. No caso de morte violenta, além de tais requisitos, exige-se autorização judicial. É o que consta do seu art. 77, § 2º:

Art. 77. Nenhum sepultamento será feito sem certidão do oficial de registro do lugar do falecimento ou do lugar de residência do de cujus, quando o falecimento ocorrer em local diverso do seu domicílio, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista do atestado de médico, se houver no lugar, ou em caso contrário, de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte(…).

§ 2º A cremação de cadáver somente será feita daquele que houver manifestado a vontade de ser incinerado ou no interesse da saúde pública e se o atestado de óbito houver sido firmado por 2 (dois) médicos ou por 1 (um) médico legista e, no caso de morte violenta, depois de autorizada pela autoridade judiciária.

Além do sobredito dispositivo legal, a cremação é disciplinada no Município de Londrina pela Lei Municipal nº 6617/1996 5, que prevê o seguinte: Art. 2º Somente será cremado o cadáver:

I – Daquele que, em vida, houver demonstrado esse desejo, por instrumento público ou particular, exigidos neste último caso a intervenção de cinco testemunhas e o registro do documento;

II – Se, ocorrida a morte natural, a família do morto assim o desejar, e sempre que, em vida, o “de cujus” não haja feito declaração em contrário por uma das formas a que se refere o inciso anterior.

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo, considera-se família, atuando sempre um na falta do outro e na ordem ora estabelecida, o cônjuge sobrevivente, os ascendentes, os descendentes e os irmãos estes e aqueles últimos se maiores.

§ 2º Em caso de morte violenta, a cremação, atendidas as condições estatuídas neste artigo, só poderá ser levada a efeito mediante prévio e expresso consentimento da autoridade policial competente.

§ 3º A Prefeitura poderá determinar, observadas as cautelas especificadas nos parágrafos anteriores e demais disposições, a cremação de cadáveres de indigentes e daqueles não identificados.

§ 4º Os serviços de cremação de cadáveres e incineração seus de restos mortais só poderão ter início 24 horas após o evento.

Na hipótese em exame, que não trata de morte violenta, tampouco de questão de saúde

pública (seq. 1.3, p. 3), há aparente controvérsia quanto à real intenção do falecido acerca do destino dos seus restos mortais: Os filhos José Guilherme e Anamaria declararam que ele havia expressado, em vida, a vontade de ser cremado; Por outro lado, o filho José Artur, ora autor, afirma na petição inicial que o falecido não expressou tal vontade, o que também teria sido declarado por outros descendentes, José Henrique Ritti e Mariana Cardoso de Lima Ritti (seqs. 37.4 e 46.2).

Disso, extrai-se a necessidade de se apurar a real intenção do falecido na instrução probatória, após o exercício do contraditório, para avaliar o cumprimento ao disposto no art. 77, § 2º, da Lei 6015/1973. Destaca-se que, inexistindo prova – ainda que testemunhal – da declaração de vontade do falecido para o fim de preenchimento do requisito da Lei de Registros Públicos, caberá discutir o cumprimento do requisito previsto no art. 2º, II, da Lei Municipal nº 6617/1996.

Considerando que eventual cremação do cadáver neste momento ensejaria a perda do objeto da demanda, e que o seu sepultamento em túmulo não representa obstáculo à posterior cremação do cadáver sepultado, na hipótese de improcedência da ação, reputo prudente a concessão da tutela de urgência, para impedir, por ora, a cremação do cadáver de José Ritti Ricci Filho, autorizando a sua liberação para traslado e sepultamento no túmulo da família no Cemitério São João Batista de Santo Antônio da Platina/PR (seq. 1.4), o que deverá ser providenciado pelo autor.

Ante ao exposto, o Ministério Público se manifesta:

a) Pelo reconhecimento da incompetência absoluta deste Juízo para processamento e julgamento do pedido de retificação do assento de óbito de José Ritti Ricci Filho, extinguindo-se o processo – quanto a este pedido, apenas – sem resolução de mérito (CPC, art. 485, IV);

b) Pela concessão da liminar, ratificando a ordem anterior de abstenção da cremação do cadáver de José Ritti Ricci Filho (seq. 22) e autorizando a liberação, traslado e sepultamento no Cemitério São João Batista de Santo Antônio da Platina/PR, sem prejuízo de posterior reanálise da matéria;

c) Pela intimação do autor para que emende a petição inicial, para incluir o pedido final de confirmação da liminar, e para qualificar Mariana Ritti e José Henrique Ritti Ricci, que incluiu no polo passivo; e

d) Cumpridas as diligências acima, sejam os réus citados (CPC, art. 334).

Londrina, 3 de maio de 2023.

Janderson Camões de Carvalho Iassaka

Promotor de Justiça.