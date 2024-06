Corpo de SERVIDOR será sepultado hoje

Está sendo velado na Funerária Platinense

O corpo de José Roberto da Silva (fotos) , conhecido como Zé Roberto Motorista da Saúde, está sendo velado na Funerária Platinense (em frente ao antigo Centro Social).

O sepultamento será neste sábado, dia 22, no Cemitério Parque das Oliveiras, em Santo Antônio da Platina.

O servidor público desde terça-feira sofria com um problema de saúde. O seu estado era grave (Pancreatite Aguda) e requeria cuidados, estando internado na UTI(Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina.

Tinha 53 anos, e fazia a linha de Curitiba junto com o Décio há 12 anos. Perdeu a vida em torno de 19h20m desta sexta-feira, dia 21.

Pancreatite aguda é uma inflamação súbita do pâncreas que pode ser leve ou potencialmente letal. Cálculos biliares são algumas das causas principais.

A esposa, Gleice, familiares e amigos agradecem as orações.