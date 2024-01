Corpo de professora é velado agora em SAP

Sepultamento será nove horas desta segunda-feira

Exclusivo : O corpo de Lucinéia Ferreira (fotos) esteve numa UETC(Unidade de Execução Técnico-científica), antigo IML, de Londrina e está em Santo Antônio da Platina sendo velado neste momento na Funerária São Carlos/Platinense em Santo Antônio da Platina.

O sepultamento será nesta segunda-feira, dia oito, às nove horas no Cemitério Parque das Oliveiras.

Ela, de 44 anos, foi vítima de assassinato em torno de 21h50 deste sábado, dia seis, num bar na rua Araguaia, perto do Supermercado Luzitano, Vila Ribeiro.

As Polícias Militar e Civil estiveram no local.

Era professora de Língua Portuguesa e Educação Especial, tendo trabalhado na Apae e Colégio Estadual Tiradentes. Formada pela UENP, antiga Fafija, em Jacarezinho. Conceituada, era de família de Abatiá, mas morava há muitos anos em Santo Antônio da Platina. Deixa uma filha, advogada e grávida, e um filho de quatro anos. O homem com quem conversava no estabelecimento comercial não era seu namorado. Ela parou no local para comprar algum item. Estava na hora errada perto de uma pessoa com várias passagens criminais. Patrick Ricardo de Oliveira (foto abaixo) , de 32 anos, era perigoso e com muitos desafetos. Envolvido em roubos, homicídio e tráfico de drogas, de acordo com fontes policiais.

Motivação ainda não se sabe exatamente, mas assassinato dele foi premeditado por elemento de capuz num Chevrolet Onix de cor prata, encontrado queimado neste domingo, dia sete. Invadiu o local e executou. Apenas um disparo acertou a professora. E vários no homem. O matador fugiu em seguida. A morte da professora impactou o Norte Pioneiro por jamais ter se envolvido em ilícitos. Em torno de 8h55m deste domingo, dia sete, foi localizado um Chevrolet Ônix totalmente queimado (fotos), que teria sido utilizado pelo matador. Foi na área rural nas proximidades da rodovia PR-092. Acionada a perícia.

Sem alerta de furto ou roubo. Pode ser clonado ou NP(Não Pago). Normalmente as pessoas ficam pouco tempo com carro NP, com receio do banco financiador vir atrás, e passan por várias “donos”. Como é NP e tem risco, as pessoas vendem por preço muito baixo. Por isso sempre tem compradores, em especial marginais.

A Polícia Civil não apreende carro com pendência administrativa (documento irregular, multa, licenciamento atrasado etc). Só o DETRAN ou, em alguns casos, a PM.

Lucineia foi trabalhadora rural volante(boia-fria) em lavoura de café em Abatiá, t rabalhou ainda na Escola Municipal Santa Terezinha, Colégio Estadual Rio Branco, no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Sebastiao D’Ávila Bittencourt, Escola Municipal Dom Bosco, entre outras ,em Santo Antônio da Platina.

Veja também notícia dada em primazia pelo Npdiario: https://npdiario.com.br/capa/duplo-homicidio-em-santo-antonio-da-platina/

