Corredora siqueirense conquista medalha

Depois de participar da São Silvestre atleta foi vitoriosa em competição de pedestrianismo em Wenceslau Braz

A siqueirense diarista Lourdes Euzébio de 52 anos, após participar da 97ª corrida de São Silvestre, que aconteceu nas ruas de São Paulo no dia 31 de dezembro, conquistando um feito histórico correndo a prova em 1h26, disputou no dia 22 de janeiro a 1ª corrida de Verão do Patrimônio São Miguel, no município de Wenceslau Braz.

Na categoria 50/54 anos, a atleta ficou com o 1º lugar com o tempo de 24minutos, já na categoria geral foi a 3ª colocada em percurso de 5 quilômetros em estrada de terra. Ana Cristina, que também é siqueirense, participou da prova com o tempo 26 minutos, ficando em 4º lugar, segundo Lourdes, o percurso é extremante difícil, “ o trajeto é muito difícil com subidas e descidas íngremes, obstáculos, pedras, mesmo assim trouxe mais uma medalha para Siqueira Campos”, disse a atleta avó e mãe de 03 filhos.

A diarista começou no atletismo em 2018 por conta de um problema de saúde que se agravou por ser fumante. Orientada por médico Lourdes, começou fazer fortalecimento da musculatura na Academia Evolution, “foi aí que tudo começou”, disse a atleta, “conheci um pessoal que gostava de correr e comecei a treinar com eles e nunca mais parei”, enfatizou(David Batista/Agência Batista).