Corsa capota e fere CINCO em Siqueira Campos na PR-272

Levados para a Santa Casa da cidade

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu neste domingo, 14, acidente com vítima na PR-272, no município.

Um GM/Corsa, de Siqueira Campos, conduzido por homem e com outros seis passageiros no carro, trafegava pela Rodovia, no sentido de Tomazina a Siqueira Campos. No Km 39 capotou e ficou para fora da pista.

Apenas dois passageiros não ficaram feridos, os demais envolvidos foram encaminhados pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) à Santa Casa de Siqueira Campos com ferimentos médios.