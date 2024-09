Um casal se machucou

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu acidente neste domingo (14), na PR-424.

Um GM/Corsa, de Ipero/SP, conduzido por homem (55 anos) e uma passageira (48 anos), trafegava pela Rodovia, no sentido de Salto do Itararé a Siqueira Campos. No Km 21, o motorista perdeu o controle de seu carro e capotou.

Os ocupantes tiveram ferimentos e foram encaminhados até a Santa Casa de Siqueira Campos.