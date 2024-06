Corsini COMANDA prisões de quatro e apreensão de quase duas t de maconha

Ações policiais em Cruzmantina, Lunardelli e Lidianópolis

As polícias militares de Cruzmantina e Lunardelli realizaram ações de apreensão de drogas neste mês de junho.

A Polícia Militar de Lunardelli, no dia 07 de junho, no Parque Industrial prendeu um rapaz de 18 anos suspeito de praticar o crime de tráfico de drogas. Com ele foram apreendidos 385 quilos de maconha, dinheiro em espécie e um GM/Montana utilizada para o transporte dos ilícitos, além de outros objetos relacionados ao crime dentro do carro.

As Equipes RPA de Jardim Alegre e da Agência Local de Inteligência e a PRE de Lidianópolis também encarceraram um indivíduo de 27 anos pela prática do Crime de Tráfico de Drogas.

Foram apreendidos, no dia 20, mais 517 quilos da erva, um Fiat/Cronos, além de outros objetos de procedência duvidosa, tudo estava em posse dele e no interior do veículo.

Quem comandou toda a ação foi o major Marciano Corsini (foto principal), da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar de Ivaiporã, cidade do Vale do Ivaí.

Corsini é de Santo Antônio da Platina e já foi comandante também da 4 ª Cia/PM platinense.

Já a Polícia Militar de Cruzmantina, no dia 17 de junho, na Rodovia PR-272 encarcerou um homem de 40 anos e um estrangeiro, paraguaio, de 32 anos, os dois suspeitos da prática de tráfico de drogas.

Com dois, apreendidas pelos policiais 1.048 toneladas de maconha, R$ 3.713,00, e uma caminhonete Nissan/Frontier, com alerta de furto/roubo no Rio Grande do Sul, além de um Renault/Sandero.