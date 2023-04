Corsini é promovido de capitão para major

Atualmente comanda a 4ª Companhia da Polícia Militar em Santo Antônio da Platina

O capitão Marciano Corsini, comandante há dois anos da 4ª Companhia da Polícia Militar, sediada em Santo Antônio da Platina, subiu de patente e será major. Falta apenas a oficialização, o que deverá ocorrer nos próximos dias.

Corsini é responsável pelas PMs também de Ribeirão do Pinhal, Jundiaí do Sul, Abatiá, Quatiguá, Joaquim Távora e Guapirama.

Ele tem 46 anos, é formado em História, casado com Fernanda, com quem tem um filho, Heitor, de nove meses, e se preparou profissionalmente também na famosa Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais (município da região metropolitana de Curitiba).

Em 1997, era soldado; 1999, cabo; 2001 sargento, prestou concurso para oficial e passou, em 2011 promovido para segundo tenente e, em 2014, primeiro tenente , em 2019 capitão e agora, em 2023, major.

Ele, que foi muito cumprimentado por familiares e amigos, disse não ter preferência de destinação, mas já sabe que não será no 2º BPM de Jacarezinho, que já tem dois majores, não sendo possível abrigar um terceiro, “estou feliz na corporação e vou trabalhar onde o comando-geral decidir”, assinalou neste sábado, dia 21.