Creci/PR promove eventos em Santo Antônio da Platina

Com palestras e reuniões

Exclusivo: O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Paraná (Creci) tem uma agenda de eventos, nesta quinta-feira, dia quatro, em Santo Antônio da Platina.

Pela manhã será realizada uma palestra sobre o “Parcelamento do Solo – Modalidades da Lei 6766/79”, ministrada pela Promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná, Kele Cristiani Diogo Bahena (foto abaixo).

O evento visa aprofundar o entendimento dos corretores de imóveis sobre as diferentes modalidades de parcelamento do solo conforme estipulado pela Lei 6766/79, um aspecto crucial do mercado imobiliário. A participação na palestra oferecerá percepções valiosas sobre as normas legais que regem essa área específica.

À tarde, a partir das 14 horas, os corretores terão a oportunidade de participar da Reunião de Diretoria do Creci-PR. Este momento permitirá aos profissionais do setor imobiliário acompanhar e debater diretamente com os líderes do Creci-PR questões relevantes para a profissão e para o mercado local.

“Para fortalecer o conhecimento e a colaboração entre os profissionais do setor imobiliário em Santo Antônio da Platina, a presença da Dra. Kele Cristiani Diogo Bahena e a realização da Reunião de Diretoria do Creci-PR são iniciativas importantes,” comentou Luiz Celso Castegnaro, Presidente do Creci-PR.

Sobre o Creci-PR:

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Paraná é responsável por regulamentar e fiscalizar a atividade dos corretores de imóveis no estado, garantindo a qualidade e ética no mercado imobiliário.

O evento é aberto a todos os corretores de imóveis interessados em expandir suas habilidades profissionais e ampliar a sua visão sobre o funcionamento do Conselho. contribuir para o crescimento do mercado imobiliário na região. Para mais informações, os interessados podem contatar o Creci-PR por meio da Delegacia Regional de Santo Antônio da Platina.

As inscrições são pelo link: https://forms.gle/TDhjNtXQRGYm9SKt7