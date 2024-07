Aumenta o apoio por manutenção da sede da Polícia Civil de SAP

Exclusivo: Júlio César Michelucci Tanga (fotos acima), juiz de Direito da Vara dos Juizados Especiais da Comarca de Santo Antônio da Platina, declarou ao Npdiario apoiar a mobilização que busca manter a sede da delegacia da Polícia Judiciária onde está ou buscar uma outro imóvel ainda melhor.

A 38ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina poderá ser desalojada do atual imóvel que, desde início de 2020, fica na esquina das ruas Marechal Deodoro e Joaquim Ribeiro Mendes, no centro (foto abaixo).

A antiga delegacia na Vila Claro funcionava num espaço contíguo ao da cadeia, com frequentes rebeliões. Depois da transferência da Polícia Judiciária, a carceragem passou a abrigar apenas mulheres infratoras da região. Obrigatoriamente até no máximo dezembro próximo o prédio atual terá que ser desocupado. O magistrado considera importante a estabilidade até mesmo funcional para a corporação continuar o trabalho que vem sendo promovido, “é preciso uma solução de interesse público”, assinalou. A 12ª SDP de Jacarezinho, obviamente, não comenta o problema que ocorre com a questão platinense. O imóvel é do Estado do Paraná, mais especificamente do antigo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IAPAR), hoje Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR), é quem está exigindo a devolução. Há dificuldades em outro lugar na cidade para instalação da delegacia, onde foram realizadas vários reparos e reformas para melhor atendimento da população e exercício da atividade profissional da corporação. Uma mudança neste momento prejudicará os trabalhos da Polícia Judiciária na cidade. O prefeito Professor Zezão também assinalou estar apreensivo e informado sobre o caso e já determinou a doação de área física para abrigar uma eventual sede nova. Segundo fontes da secretaria de Segurança Pública, há alto índice de produtividade na cidade com 72 prisões e ainda 83 medidas cautelares (pedidos de buscas e de preventivas, por exemplo) até junho de 2024. O presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública, Alex Dias Massarelli, manifestou postura idêntica ao do juiz, sublinhando aguardar uma solução em breve e, se possível, definitiva. Ailson Levatti (foto abaixo), presidente da Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Santo Antônio da Platina, afirmou que a situação tem que ser resolvida, “a Polícia Civil presta um serviço essencial, por isso necessita de estrutura e tranquilidade para prosseguir com a atuação elogiável que vem mostrando ao longo dos anos”, opinou.

Uma solução possível seria como aconteceu recente, em Londrina, com a inauguração da Delegacia Cidadã da Polícia Civil, a 11ª unidade inaugurada no estado.

A estrutura busca prestar um atendimento mais humanizado ao público e às vítimas de crimes, com espaços separados para que eles não tenham contato com suspeitos ou agressores. O Governo do Estado investiu cerca de R$ 10,1 milhões na unidade, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Além de Londrina, contam com unidades da Delegacia Cidadã as cidades de Curitiba, Matinhos, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Almirante Tamandaré, Araucária, Paranaguá, São José dos Pinhais, Guaíra e Cascavel. Outras três estão em construção, em Colombo, Ivaiporã e Maringá.

Existem quatro tipos: padrão I-A, com 350 metros quadrados; I-B, com apenas um pavimento, de 700 metros quadrados; II, com dois pavimentos; e III, com três pavimentos.

