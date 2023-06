Escola de Ribeirão do Pinhal visita Npdiario

Para conhecer e produzir trabalho sobre Meio Ambiente e Jornalismo

Nadia Nadir Contardi, professora do 3° ano C , Patrícia Aparecida Mattos Peroli, Coordenadora Pedagógica, Vânia Regina Machado, assessora pedagógica do programa A União faz a Vida (Sicredi Paranapanema) e Marilda Pereira Cardozo, coordenadora ribeiro-pinhalense do mesmo programa visitaram o Npdiario, em Santo Antônio da Platina.

Todas são profissionais e estavam acompanhadas de 19 aluno(a)s (na faixa de oito anos) da Escola Municipal Dr Marcelino Nogueira, de Ribeirão do Pinhal.

Escolheram o jornal de maior audiência da cidade para um trabalho especial sobre Meio Ambiente e também para conhecer como funciona o processo de produção e elaboração de reportagens, entrevistando o jornalista Valcir Machado.

Por sugestão da reportagem, o grupo também conheceu a sede (com árvores, matas e bichos) da secretaria municipal de Agricultura. Pecuária e Meio Ambiente, sendo recebido pelo titular, Luis Carlos da Silva.

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario