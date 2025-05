Cristina Graeml visita O NORTE PIONEIRO

Pré-candidata ao Senado

Cristina Graeml (fotos) segunda colocada na disputa pela Prefeitura de Curitiba nas eleições municipais de 2024, estará em Pinhalão, Siqueira Campos, Ibaiti, Santo Antônio da Platina, Jacarezinho e Cambará nos próximos dias, ainda neste mês de maio., A informação é do coordenador regional da pré-candidatura ao Senado da jornalista, Franklyn Thainan.

Confirmada visita ao Npdiario, em Santo Antônio da Platina.

A convite do ex-governador e ex-senador, Alvaro Dias, está filiada ao Podemos.

Disputou a prefeitura de Curitiba e terminou o pleito em segundo lugar e se tornou a mulher mais votada na história de Curitiba, com 390.254 votos, que representaram 42,36% dos votos. O concorrente, Eduardo Pimentel(PSD) foi eleito com 531.029, 57,64% do total.

Antes de entrar para a política, tornou-se conhecida como jornalista de emissoras da RPC TV (afiliada da rede Globo no Paraná), onde passou 26 anos. Trabalhou também na Jovem Pan, nos programas “Os Pingos nos Is”, Jornal da Manhã e 3 em 1. Está na Gazeta do Povo desde 2018, mostrando conservadorismo muito forte.

Cristina Graeml nasceu em Curitiba e é trineta de Trajano Reis o primeiro médico da cidade e deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Formou-se em Comunicação Social, com ênfase em jornalismo, na Universidade Federal do Paraná (UFPR) em 1992.

Ela conseguiu superar a marca de votos de Gleisi Hoffmann (PT), que em 2008 foi a mulher mais votada nas eleições municipais de Curitiba até então.