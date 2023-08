CTG Brasil lança programa para ampliar turismo

Iniciativa contempla projetos que fomentem desenvolvimento local em 15 municípios, incluindo Jacarezinho

Com o objetivo de estimular o turismo e fomentar o desenvolvimento local por meio do apoio a projetos que fortaleçam as comunidades do entorno, a CTG Brasil, uma das líderes em geração de energia limpa no País e concessionária de 8 usinas hidrelétricas no rio Paranapanema, em parceria com o Instituto Meio, está lançando o Programa Usina de Negócios – Fortalecimento do Turismo – UHE Chavantes.

Podem participar do programa microempreendedores (ME e MEI) e grupos formais (associações e cooperativas com CNPJ ativo) localizados nas 15 cidades que fazem parte da área de influência do reservatório da Usina Hidrelétrica Chavantes: Ourinhos, Chavantes, Jacarezinho, Bernardino de Campos, Piraju, Fartura, Canitar, Ipaussu, Timburi, Itaporanga, Carlópolis, Siqueira Campos, Ribeirão Claro, Barão de Antonina e Salto do Itararé.

“Fortalecer iniciativas que fomentam o empreendedorismo e a geração de renda nas regiões em que a CTG Brasil atua faz parte da estratégia de investimento social da companhia. O turismo sustentável é uma atividade em expansão na região abrangida pelo reservatório da UHE Chavantes, que ao que tudo indica, está desenvolvendo esta vocação. Através do projeto Usina de Negócios, reafirmamos nosso propósito de gerar impacto social positivo e contribuir com o desenvolvimento socioeconômico nas regiões onde estamos inseridos”, explica o gerente de Sustentabilidade & ESG da CTG Brasil, Ronan Max Prochnow.

O programa foi desenvolvido a partir de um Diagnóstico Territorial realizado na região, a fim de compreender, com maior profundidade, o contexto do turismo nos municípios selecionados. “A partir desse estudo, fizemos a triangulação entre os dados secundários e primários, executando entrevistas in loco com os atores locais envolvidos com a temática. Dessa forma, identificamos potencialidades e desafios do turismo nessa área, assegurando a execução de projetos eficazes”, diz Lars Diederichsen, fundador do Instituto Meio.

As inscrições começam nesta terça-feira, 22 de agosto, e vão até 15 de setembro. Para participar é preciso acessar as informações do chamamento (https://tinyurl.com/chamamentoturismoctg) e fazer a inscrição pelo link https://forms.gle/GH9ssWkoipvBxRw87.

Sobre a CTG Brasil – A CTG Brasil trabalha para desenvolver o mundo com energia limpa em larga escala. Uma das maiores geradoras de energia do País, conta com a dedicação de seus talentos locais e está comprometida em contribuir com a matriz energética brasileira, pautada pela responsabilidade social e respeito ao meio ambiente. A empresa tem investimentos em 17 usinas hidrelétricas e 11 parques eólicos, com capacidade instalada total de 8,3 GW. Criada em 2013, é parte da China Three Gorges Corporation, uma das líderes globais em geração de energia limpa.

Sobre o Instituto Meio – Fundado em 2005, é uma organização privada, sem fins lucrativos, com a missão de ampliar as oportunidades de emprego e renda por meio de soluções economicamente viáveis, socialmente justas, ambientalmente sustentáveis e culturalmente aceitas, por meio de uma equipe multidisciplinar. Atua, de norte a sul do Brasil, com projetos de inclusão empreendedora, fortalecimento de negócios inclusivos, fortalecimento de cadeias produtivas e APL’s, e fortalecimento de organizações da sociedade civil.