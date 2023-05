Cultura popular será exibida em escolas

Projeto oferece gratuitamente oficinas lúdicas para crianças platinenses

Um projeto de narração de histórias será exibido gratuitamente nas escolas de Santo Antônio da Platina. As apresentações serão nos estabelecimentos de ensino em data a ser definida no final deste mês de maio para os alunos,

Trata-se do projeto “Tindolelê –Rodas Brincantes da Cultura Popular nos Territórios da Cidadania”.

Tindolelê cria canais de compartilhamento de práticas prazenteiras da tradição por meio da realização de oficinas lúdicas, criando um movimento efetivo de intercâmbio com escolas, CMEIs e creches públicas, difundindo rodas tradicionais da cultura da infância.

O desejo dos idealizadores do projeto é estabelecer uma ponte com as comunidades locais, incentivando pais e educadores a compartilharem suas memórias lúdicas, fomentando a vivência das brincadeiras como espaço de troca e encontro com a história da comunidade.

As apresentações interativas de rodas brincantes da cultura popular do projeto Tindolelê são um convite para que crianças e educadores celebrem tradições imemoriais, mantendo viva e pulsante a chama da cultura da infância e construindo sentidos coletivos de pertencimento.

O projeto conta com a participação dos atores-brincantes Rafael Barreiros e Milene Dias, a coordenação pedagógica é de Adriane Havro e a produção é de Luis Teixeira. Essa equipe de profissionais atua há mais de 20 anos com projetos culturais de incentivo ao brincar (Malasartes – Educação Sensível), em uma trajetória que já beneficiou centenas de instituições e milhares de alunos. Receberam, inclusive, o Prêmio Ludicidade – Pontinhos de Cultura, concedido pelo Ministério da Cultura a entidades que desenvolvem projetos culturais de impacto social na promoção de uma política nacional de transmissão e preservação da Cultura da Infância e da Adolescência.

Reativar tradições da cultura da infância conduz ao íntimo de experiências primordiais. Quando nos primeiros momentos de vida o bebê é envolvido por um acalanto, um gesto, uma história, uma cantiga de ninar, a mãe que embala e canta para acomodar ou adormecer seu filho, ao mesmo tempo o introduz na civilização, traçando passo a passo os caminhos da socialização.

Atualmente, a falta de tempo livre e de espaço para brincar fez diminuir as brincadeiras coletivas. As crianças hoje seguem modelos televisivos de brincadeiras que trazem a marca do individualismo e do exibicionismo, estimulando a competição e a busca desmedida do sucesso. Estas influências inevitavelmente distanciam as crianças da construção de uma identidade genuína, criando uma lacuna de difícil preenchimento. Deste modo, o projeto “Tindolelê –Rodas Brincantes da Cultura Popular nos Territórios da Cidadania” pensa em uma educação que não priorize apenas a aprendizagem cognitiva, mas que se abra para a memória cultural e para a educação das sensibilidades, em busca de um desenvolvimento mais pleno do ser humano.

“Tindolelê –Rodas Brincantes da Cultura Popular nos Territórios da Cidadania” – Apoio: Copel | Projeto aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura | PROFICE da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura | Governo do Estado do Paraná.