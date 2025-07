Curi diz que em fevereiro Ratinho decide: Assista

Declaração dada na tarde desta quinta-feira

O presidente da Assembleia Legislativa Alexandre Curi (PSD) afirmou, na tarde desta quinta-feira, dia dez, que acredita na união dos atuais apoiadores de uma candidatura situacionista ao governo do Paraná nas eleições de quatro de outubro do ano que vem. Mesmo com eventuais críticas internas entre simpatizantes dos pré-concorrentes, acredita que não haverá dissenções.

Ele participou da abertura da Alep Itinerante na Fetexas, em Jacarezinho.

A entrevista foi acompanhada pelo deputado Cobra Repórter(PSD).

Disse que a decisão final de Ratinho Junior, ao invés de abril de 2026,(como se espera) poderá ser antecipada no máximo para fevereiro. E lembrou que a disputa inclui o comando do Palácio Iguaçu, mas também vice-governador e duas vagas no Senado.

Inquirido sobre os cuidados com a saúde, revelou que levanta diariamente às seis horas, faz academia, toma vitaminas, tem uma dieta regrada, e por isso está sempre disposto.

No final da tarde desta sexta-feira, dia 11, fará uma prestação de contas públicas no Vicasu Eventos, em Santo Antônio da Platina.