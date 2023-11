Curitiba é a cidade mais inteligente do PLANETA (Vídeo)

Premiada durante evento em Barcelona (Espanha)

Curitiba foi eleita a cidade mais inteligente do mundo no World Smart City Awards, em Barcelona, na Espanha. A premiação aconteceu durante o recente evento. A capital paranaense foi vencedora na categoria Cidades, vencendo a finalistas Barranquilla (Colômbia), Cascais (Portugal), Izmir (Turquia), Makati (Filipinas) e Sunderland (Reino Unido).

O prêmio, concedido pela Fira Barcelona, é considerado um dos principais do mundo no quesito inovação e cidades inteligentes. Entre as avaliações realizadas estão políticas públicas, programas, planejamento urbano, conectividade, sustentabilidade e ações de modernização.

O secretário estadual da Inovação, Modernização e Transformação Digital, Marcelo Rangel, representou o Governo do Estado na World Smart City. Ele enfatizou Curitiba e o Vale do Pinhão, que é o ecossistema curitibano de inovação, e ressaltou a modernização do Paraná. “Para nós, paranaenses, é um orgulho ver Curitiba no topo do mundo no quesito inovação. O Vale do Pinhão é um exemplo mundial”, afirmou Rangel.

“2023 tem sido ano um muito especial. O Paraná é destaque nacional e internacional com cidades inteligentes, com diversos municípios e ecossistemas de inovação sendo premiados. Isso é fruto de um trabalho em conjunto, dos governos municipais e estadual, juntamente com o setor produtivo e sociedade civil”, afirmou o secretário. Neste ano, o Paraná também foi eleito o estado mais inovador e sustentável do Brasil, segundo o ranking Bright Cities. Além disso, os ecossistemas de inovação paranaenses foram finalistas no Prêmio Nacional da Inovação em três categorias diferentes.

CURITIBA – A capital do Estado é mundialmente reconhecida por seu compromisso com a sustentabilidade e inovação. A cidade é pioneira em diversas áreas, desde a implementação do 5G até a promoção de práticas sustentáveis e desenvolvimento econômico. “Curitiba é a cidade mais inteligente do mundo em 2023, nos 330 anos de sua existência”, afirmou o prefeito Rafael Greca durante a cerimônia de premiação.

Curitiba está avançando na eletromobilidade, com a introdução de ônibus elétricos e veículos elétricos em suas frotas. A cidade também se destaca no acesso à alimentação saudável, com diversas iniciativas como Armazéns da Família, Sacolões da Família, Restaurantes Populares e hortas urbanas.

Em termos de sustentabilidade ambiental, a Capital investe na redução de emissões de carbono, incluindo a instalação de usinas fotovoltaicas. Neste ano, foi inaugurada a Pirâmide Solar de Curitiba, a primeira usina fotovoltaica instalada sobre um aterro desativado da América Latina. A capital também é uma cidade conectada, sendo a primeira capital do Brasil a adotar o 5G. Oferece internet pública gratuita em 310 pontos da cidade e aplicativos que facilitam o acesso a serviços e informações municipais, promovendo a inclusão digital dos cidadãos.

Foto da capa: Museu Oscar Niemeyer/Roberto Dziura