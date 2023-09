Curitiba agora tem monumento de Anita Garibaldi em Palácio

A escultura é única no mundo e passa a fazer parte do Jardim das Esculturas

A Associação Giuseppe Garibaldi inaugurou nesta quinta-feira (21) a escultura de Anita Garibaldi. A peça, que é única no mundo, passa a integrar o Jardim das Esculturas do Palácio, localizado no centro histórico de Curitiba.

A conclusão desta segunda etapa da composição do Jardim das Esculturas, que estreou com a escultura do Giuseppe Garibaldi, faz parte do processo de revitalização do espaço.

Segundo a ex-governadora e presidente da Associação Giuseppe Garibaldi, Cida Borghetti, a obra garante o merecido reconhecimento à memória da heroína.

“A linda e imponente escultura de Anita, ao lado do seu grande amor, Giuseppe Garibaldi, é um marco no coração do centro histórico de Curitiba. Um projeto que simboliza a valorização da nossa história e o reconhecimento do legado da imigração italiana para o Estado do Paraná e para o Brasil”, afirmou ao lado da diretoria da Associação.

Para ela, mais do que obras de arte, os monumentos agregam camada cultural para os visitantes. “Nosso papel é incentivar, motivar e viabilizar a produção artística, especialmente ligada à nossa cidade e região, além de torná-la acessível a toda população”, disse.

A NOVA ESCULTURA – A obra de Carlos Henrique Tullio ocupa um lugar de destaque na área externa do Palácio e busca preservar a herança cultural e consolidar o espaço como ponto turístico em Curitiba.

Construída a partir da pesquisa do artista e de sua equipe, a escultura traz a heroína imponente e forte. As referências utilizadas na produção foram as lutas, o poder da mulher, a maternidade, a preservação e o futuro.

O Jardim das Esculturas faz parte do amplo projeto de revitalização cultural do Palácio Garibaldi com o apoio dos associados, da iniciativa privada e do poder público.

De acordo com o vice-presidente e coordenador do projeto de revitalização, Benoni Manfrin, a proposta é instalar em breve outras representações artísticas que homenagearão personagens importantes da história da imigração italiana no Brasil.

“O projeto começou há oito anos e contamos com o apoio de pessoas importantes para que fosse realizado. Hoje comemoramos mais uma etapa e esperamos concluir a próxima ainda este ano”, ressaltou.

HOMENAGENS – Além da inauguração da escultura somam-se aos bustos já expostos no jardim do Palácio Garibaldi três novos monumentos em homenagem aos ex-presidentes da Associação, Giovanni Corghi e Wladimir Trombini, e ao ex-governador Ney Braga.

Giovanni Corghi foi o primeiro presidente da Associação Giuseppe Garibaldi em 1883; Wladimir Trombini presidiu a Associação no início da década de 90 e foi responsável pelo primeiro restauro do Palácio e o ex-governador Ney Braga devolveu a sede da entidade em 1962. O Palácio havia sido expropriado pelo Governo Federal vinte anos antes, em 1942. Todas as obras são do artista plástico, Carlos Henrique Tullio.

PRÊMIO – Ainda no evento, a secretária estadual da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, recebeu o prêmio “Anita Garibaldi 2023”, que homenageia mulheres que se destacam em suas atividades e contribuem para o fortalecimento das relações entre o Brasil e a Itália.

“É uma emoção muito grande enquanto secretária da cultura e descendente de italianos estar aqui nesta noite tão simbólica e neste memorial tão vivo e ativo da cultura italiana e brasileira. Se estamos ocupando cargos e posições dentro de empresas e instituições do governo é porque mulheres como Anita Garibaldi nos ensinaram a enfrentar os obstáculos”, disse a secretária que ainda destacou a contribuição da Associação no cenário cultural e turístico paranaense.

“Entidades da sociedade civil como o nosso querido Palácio Garibaldi são fundamentais para transformar políticas públicas de cultura em programas efetivos”, completou.

ROSA – O Jardim das Esculturas também cultiva a “Rosa de Anita”, uma flor híbrida criada na Itália em homenagem a catarinense Anita Garibaldi.

O plantio da flor fez parte da comemoração dos 138 anos da associação e colocou o Palácio Garibaldi na rota mundial do Bicentenário de Anita Garibaldi.

PRESENÇAS – Participaram do evento a cônsul-geral da Itália para o Paraná e Santa Catarina, Eugênia Berti; a vice-cônsul, Maria Salamandra; a cônsul honorária da Finlândia, Roseanne Lunardelli Salomon Fontana; o ex-governador do Paraná, Mário Pereira; a secretária municipal da Cultura, Ana Cristina Castro; o coordenador da assessoria de Relações Internacionais da prefeitura de Curitiba, Rodolpho Zanin Feijó; Zélia Antunes Rangel, uma descendente de Anita Garibaldi; membros da diretoria; conselheiros; associados e convidados.