Curso da Berticom agrada Jacarezinho

Duração de quatro dias sobre projeto estrutural

A Berticom Material Para Construção, junto com a Ingetetto ofertou o curso “Leitura e Interpretação de Projeto Estrutural” de forma 100% gratuita. Foram 4 dias de curso que tiveram por objetivo ensinar a ler e interpretar um projeto do inicio ao fim.

Apresentação do Ministrante: Giuseppe Piredda Filho, graduado em Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo. Especialista em Engenharia de Estruturas e Fundações pela UNIP Bauru, Mestrando em Engenharia de Estruturas e Geotecnia pela UEM Maringá.

Professor no curso de pós-graduação em Engenharia de Estruturas e Fundações UNIP.

Berticom: A empresa conta com mais de 16 anos de existência e sendo conhecida como a loja mais completa da cidade, com equipe qualificada no ramo de material de construção e com a entrega mais rápida da cidade. Sempre em Parceria com os profissionais, a Berticom identificou a necessidade de capacita-los ainda mais e incentivar novos profissionais a compreender os projetos estruturais.

O curso aconteceu na cidade de Jacarezinho e teve presentes alunos da região de Ourinhos e Ribeirão, atingiu varios profissionais da construção civil.

