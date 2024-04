Daj Resort & Marina, melhor experiência para o Dia das Mães

Confira a programação para este ano de 2024



Uma ocasião especial como o Dia das Mães é um momento para expressar gratidão pelo cuidado e dedicação que as mães têm para com seus filhos. Além de presentes materiais, proporcionar uma experiência significativa pode ser uma forma única de demonstrar apreço.

Isso é o que oferece o DAJ Resort & Marina em Ribeirão Claro,, na divisa com o estado de São Paulo.

Desde a chegada os hóspedes já sentem um ambiente propício ao deleite. As mães são recepcionadas com muita atenção, carinho e um espumante de boas-vindas.

As suítes são acolhedoras, espaçosas, muito bem equipadas, com lindas vistas, roupas de cama trussardi e amenities L´Occitane. Para quem tem criança pequena o resort oferece a copa do bebê e berços.

A estrutura numa área de 200 mil metros quadrados é recheada de atrativos para o lazer. Destaque para as deliciosas piscinas; uma a céu aberto, com bar molhado e borda infinita onde se aproveita o sol do início ao fim do dia, quando ele se põe atrás de belas montanhas de Ribeirão Claro.

Outra piscina que impressiona está numa área coberta com um lindo teto arquitetônico, com água aquecida e cromoterapia, que auxilia no alinhamento do bem-estar físico e mental, um verdadeiro convite ao relaxamento em dias mais frios ou à noite. As piscinas recebem tratamento de ozônio, o que evita o uso de cloro ou outros produtos que trazem danos à pele ou cabelo.

Academia, quadra de beach tênis, quadra de tênis iluminada, campo de futebol, passeios de bicicleta, pescaria, brinquedoteca, fazendinha com animais e equipe de recreação completam a estrutura.

Gastronomia – A gastronomia do Daj Resort & Marina alia a cozinha internacional com a culinária regional, aproveitando o que há de melhor em produtos frescos das redondezas. Carnes e Peixes se transformam em lindos e apetitosos pratos. Para acompanhar, o resort possui uma adega muito bem equipada com diversas opções de vinhos e espumantes nacionais e estrangeiros. Antes ou após o jantar, a noite fica animada no Gult Bar com música no estilo voz e violão.

O café da manhã é servido num lindo salão com varanda, de onde pode-se respirar ar puro e observar a natureza. O café da região é premiadíssimo com um dos melhores do mundo. E para acompanhá-lo, pães quentinhos produzidos na própria padaria do resort, tapiocas omeletes e uma deliciosa e imperdível coalhada com frutas vermelhas.

No DAJ tudo é pensado com muito carinho, desde o jardim onde centenas de árvores e flores foram plantadas pelas mãos dos próprios proprietários, até diversos objetos da família que fazem parte da decoração nos mais variados ambientes.

Localização – O Daj Resort & Marina é uma excelente opção para se chegar de carro, evitando os altos custos de passagens aéreas em família. Localizado na divisa entre os estados do Paraná e São Paulo, está a 390 km de Curitiba e São Paulo, 280 km de Ponta Grossa e Maringá; 240 km de Apucarana; 185 km de Londrina.

Serviço:

Daj Resort & Marina – Ribeirão Claro-PR – Rodovia Bernardino Teodoro Ribeiro, km 0,3, Ribeirão Claro.

Coordenadas do Heliponto.

Nome: Ponta da Garças (SD60) CIAD PRO 160

Latitude: 23°17´40’S – Longitude: 049°44’15”W.

Assessoria de Imprensa – Simone Bello – (41) 99985-0332.