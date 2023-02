Daj Resort & Marina aposta na recreação infantil para Páscoa 

Confira os detalhes das acomodações

A Páscoa está chegando e para quem quer curtir com a família pode aproveitar o Daj Resort & Marina, em Ribeirão Claro. Além de temperatura agradável e das lindas paisagens à sua volta, o resort se destaca pela estrutura de lazer, gastronomia e acolhimento.

Numa área de 200 mil metros quadrados com muitas opções de lazer o Daj possui piscinas externas e interna aquecida com cromoterapia, campo de futebol, quadra de tênis iluminada, quadra de beach tênis, pescaria, bicicletas, sala de cinema, jogos lúdicos, espaço kids com pebolim, tênis de mesa, escorregador e outros brinquedos infantis.

“As crianças recebem um atendimento especial da equipe da Tia Miojo com diversas brincadeiras e na Páscoa teremos oficinas temáticas com muita animação durante todo do dia”, conta a gerente do Daj, Silmara Camargo.

Acomodações

As amplas e confortáveis acomodações vão de 90 m2 a 110 m2, com mini-cascata e ofurô exclusivos na opção Brilliant. O resort oferece kit infantil com berço, enxoval e mini banheira, além da disponibilidade de copa do bebê.

Todas as suítes possuem sofá-cama e camas box, closet, mobília completa, cofre eletrônico, smart TV 55”, frigobar, ar-condicionado e conexão sem fio rápida. As roupas de cama são trussardi e o amenities da L`Occitane.

Gastronomia

O prazer do Daj Resort & Marina se estendem para a oferta gastronômica que reúne elementos e diversidade da culinária local, nacional e internacional, tudo com muita criatividade e sabor.

Os hóspedes são surpreendidos desde o delicioso café da manhã com o tradicional café de Ribeirão Claro premiado internacionalmente, até o requintado jantar com uma rica variedade de ingredientes frescos e hortaliças orgânicas adquiridos diretamente dos produtores locais. Carnes nobres grelhadas e uma seleção de sobremesas finas complementam esta saborosa refeição.

Localização

Uma das vantagens do Daj Resort é que de muitas cidades é possível chegar de carro evitando as altas tarifas aéreas. São 390 km de Curitiba, São Paulo e Campinas; 350 km de Rio Preto e Piracicaba; 280 km de Ponta Grossa e Maringá; 240 km de Presidente Prudente e Apucarana; 180 km de Londrina; 150 km de Marília e Bauru, 45 km de Ourinhos e 680 km de Campo Grande-MT.

Serviço

Daj Resort & Marina – Rodovia Bernardino T. Ribeiro KM 0,3 – Ribeirão Claro – PR

Informações para reserva: (43) 3371 3901 ou (43) 99149 9370.