Daj Resort & Marina aposta no clima do Dia dos Namorados

Exclusividade e romantismo

Cenário de montanhas, lago e jardins cuidadosamente planejados, o Daj Resort & Marina, em Ribeirão Claro, prepara uma programação especial para casais que desejam transformar o Dia dos Namorados em uma experiência memorável. Conhecido por sua hospitalidade refinada e atmosfera acolhedora, o resort aposta na combinação de conforto, sofisticação e tranquilidade para celebrar o amor com exclusividade.

Com suítes amplas, elegantes e decoradas com atenção aos detalhes, o Daj oferece o ambiente ideal para quem deseja fugir da rotina e viver momentos a dois em meio à natureza. Os apartamentos contam com enxoval da Trussardi, amenities da L’Occitane e vistas encantadoras da represa de Chavantes e das montanhas da região — elementos que reforçam o clima de romance e conexão.

Durante o fim de semana do Dia dos Namorados, os casais poderão desfrutar de momentos de relaxamento no Jaune Spa by L’Occitane, que oferece massagens terapêuticas e tratamentos especiais (serviços cobrados à parte), além de aproveitar as piscinas com vistas deslumbrantes — incluindo uma piscina externa com borda infinita e uma piscina interna aquecida com cromoterapia.

A gastronomia também é destaque com pratos que se utilizam de ingredientes frescos e técnicas refinadas, resultando em uma jornada sensorial a cada refeição. O ambiente do restaurante, acolhedor e sofisticado, contribui para transformar cada jantar em um momento inesquecível.

Além da estrutura do resort, os casais que desejarem explorar a região encontrarão em Ribeirão Claro diversas opções de turismo de natureza e cultura. Entre os destaques estão os voos de paraglider com vista para a represa, trilhas e cachoeiras, passeios de barco, tirolesa e visitas a fazendas históricas e casarões do início do século XX. A cidade é reconhecida por seu charme interiorano e paisagens que convidam ao descanso e à contemplação.

O Daj Resort & Marina está localizado a cerca de 390 km de Curitiba, com acesso facilitado por rodovia e heliponto próprio. Para casais que buscam romantismo, exclusividade e contato com a natureza, o resort se consolida como um dos destinos mais completos e encantadores do sul do país.

Serviço – Dia dos Namorados no Daj Resort & Marina

Rodovia Bernardino Teodoro Ribeiro, km 0,3 – Ribeirão Claro.

Heliponto: Ponta da Garças (SD60) | Latitude: 23°17’40″S | Longitude: 049°44’15″W

Reservas: (43) 3371-3902 (WhatsApp)