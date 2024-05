Daj Resort & Marina é o LUGAR IDEAL para curtir Corpus Christi

Confira as atrações e delícias do feriado em Ribeirão Claro

O último feriado do ano com quatro dias merece uma viagem especial e o Daj Resort & Marina pode ser o destino perfeito.

Com um ambiente exclusivo, projetado para proporcionar o máximo de descanso e tranquilidade, o Daj Resort é cuidadosamente pensado para oferecer uma experiência única. As acomodações são acolhedoras e confortáveis, perfeitas para quem busca um refúgio do estresse do dia a dia.

Na área de lazer, destaque para a uma piscina deslumbrante ao ar livre, cercada pela natureza exuberante, e uma piscina aquecida com cromoterapia com arquitetura impressionante. Para aqueles que procuram um momento de puro relaxamento, o Jaune Spa by L’Occitane oferece tratamentos de spa excepcionais que revitalizam o corpo e a mente. Esse serviço é cobrado à parte.

Belezas Naturais e Atividades na região

A localização privilegiada do Daj Resort & Marina permite que os hóspedes explorem as belezas naturais da região. Trilhas, passeios e visitas a pontos turísticos locais estão disponíveis para quem deseja uma conexão mais profunda com a natureza.

Gastronomia Impecável

A gastronomia é um destaque à parte. Com uma cozinha impecável, os pratos que agradam até os paladares mais exigentes, utilizando ingredientes frescos da região e de alta qualidade.

As refeições são uma verdadeira celebração de sabores, proporcionando uma experiência culinária inesquecível. A pensão é completa.

Reservas e Informações

Para mais informações e reservas, visite o site ou entre em contato pelo Whatsapp: : (43) 3371-3902.

Localização

Situado na divisa entre Paraná e São Paulo, o DAJ Resort & Marina é o destino ideal para quem prefere viajar de carro, economizando nos custos de passagens aéreas. O resort é facilmente acessível a partir de várias cidades em ambos os estados, tornando-se uma escolha conveniente para os viajantes.

– 390 km de Curitiba, São Paulo e Campinas

– 350 km de Rio Preto e Piracicaba

– 280 km de Ponta Grossa e Maringá

– 240 km de Presidente Prudente e Apucarana

– 185 km de Londrina

– 150 km de Marília e Bauru

– 45 km de Ourinhos

*Serviço: *

*Daj Resort & Marina *

Endereço: Rodovia Bernardino Teodoro Ribeiro, km 0,3, Ribeirão Claro, PR

Heliponto ao lado do Daj Resort&Marina

Coordenadas – Portal das Garças (SD60) CIAD Pro 0160

Latiitude: 26º17´40´´S – Longitude:)049º44´15´´W