Daj Resort & Marina: melhor lugar para se passar Dia das Mães

Confira a programação completa do resort

O Dia das Mães está chegando e com a data vem aquela vontade de retribuir todo amor e dedicação que ela sempre propiciou à família. E sabe o que as mães mais gostariam de ganhar de presente? Passar mais tempo com os filhos, essa foi a resposta de 56% delas em uma pesquisa realizada pela V.Trends.

Pensando nisso, o Daj Resort & Marina se preparou para receber as mães com todo carinho oferecendo um fim de semana inesquecível, num local paradisíaco, entre as montanhas de Ribeirão Claro e a represa de Chavantes, com uma estrutura repleta de conforto e requinte.

Numa área de 200 mil metros quadrados, o Daj oferece muito contato com a natureza e um convite ao relaxamento com piscinas deliciosas ao ar livre, com hidromassagem, bar molhado, borda infinita e chafariz ou coberta, aquecida e com cromoterapia. Todas possuem o ozonizador, que elimina microrganismos do ambiente, através de descargas elétricas, evitando o uso de cloro.

Outra excelente opção são as massagens do Jaune Spa By L`Occitane onde as mães vão aproveitar cada minuto. Esse é um serviço cobrado à parte.

A estrutura se completa com quadras de tênis iluminada, beach tênis, vôlei de areia, campo de futebol, academia, passeios de bicicleta, pescaria, uma fazendinha, sala de cinema, sala de jogos, bar, escritório, espaço kids e a equipe da Tia Miojo que entretém a criançada.

As suítes são muito aconchegantes com opções que vão de 45 m² a 110 m². Camas king size com enxoval da Trussardi e amenities L’Occitane.

Gastronomia – O resort também se destaca pela culinária. No café da manhã, pães fresquinhos preparados na própria padaria, tapiocas, o premiado café de Ribeirão Claro e a coalhada de frutas vermelhas são de dar água na boca.

No almoço e no jantar o chefe valoriza o uso de produtos regionais, fresquinhos, na preparação de pratos da cozinha internacional, sempre com ótimas opções de peixes, carnes e massas. A adega possui opções variadas de uvas e nacionalidades para todos os gostos.

Localização- O Daj Resort & Marina é uma excelente opção para se chegar de carro, evitando os altos custos de passagens aéreas em família. Localizado na divisa entre os estados do Paraná e São Paulo, está a 390 km de Curitiba, São Paulo e Campinas; 350 km de Rio Preto e Piracicaba; 280 km de Ponta Grossa e Maringá; 240 km de Presidente Prudente e Apucarana; 185 km de Londrina; 150 km de Marília e Bauru, 45 km de Ourinhos.

Daj Resort & Marina – Ribeirão Claro – Rodovia Bernardino Teodoro Ribeiro, km 0,3, Ribeirão Claro

Foto: @entrefilhoseviagens