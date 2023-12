Daj Resort & Marina oferece programação e réveillon fantástico

Confira detalhes das atrações e do conforto

O Daj Resort & Marina, localizado em Ribeirão Claro, na divisa do Paraná com São Paulo, preparou uma programação especial para o réveillon.

A festa contará com música ao vivo, ceia, fogos de artifício e muito mais.

No dia 31 de dezembro os hóspedes poderão aproveitar uma ceia especial preparada pelo restaurante do resort. A noite contará com diversas opções gastronômicas, incluindo pratos típicos da culinária brasileira e internacional.

Após a ceia, a festa começa com música ao vivo com a banda Borogodó do Samba com um repertório para não deixar ninguém parado.

À meia-noite, os fogos de artifício iluminarão o céu do Resort e da represa de Chavantes, proporcionando um espetáculo inesquecível.

O réveillon no Daj Resort & Marina é uma oportunidade única de celebrar a chegada do novo ano em um ambiente luxuoso e exclusivo. As reservas já estão abertas e podem ser feitas pelo site do resort: www.dajresortemarina.com.br

O Daj Resort & Marina oferece uma ampla gama de comodidades e serviços, incluindo acomodações confortáveis, piscinas, quadras de esportes, e restaurante. Para quem procura relaxamento, há a possibilidade de uma experiência no Jaune Spa By L`Occitane, que oferece diversas massagens terapêuticas e revigorantes. O Spa é pago à parte.

O resort está localizado em uma área privilegiada, às margens da represa de Chavantes podendo-se praticar diversas opções de lazer e atividades ao ar livre, como passeios de barco, pesca e passeios de bicicleta.

Kids – Para as crianças, além de toda estrutura de espaço kids, fazendinha, piscinas, pescaria, passeios de bicicleta e muita área verde para brincar, o Resort conta com a equipe da Tia Miojo que entretém a criançada enquanto os pais aproveitam para relaxar e curtir o resort.

Localização – Situado na divisa entre Paraná e São Paulo, o DAJ Resort & Marina é o destino ideal para quem prefere viajar de carro, economizando nos custos de passagens aéreas. O resort é facilmente acessível a partir de várias cidades em ambos os estados, tornando-se uma escolha conveniente para os viajantes.

– 390 km de Curitiba, São Paulo e Campinas

– 350 km de Rio Preto e Piracicaba

– 280 km de Ponta Grossa e Maringá

– 240 km de Presidente Prudente e Apucarana

– 185 km de Londrina

– 150 km de Marília e Bauru

– 45 km de Ourinhos

Serviço:

Daj Resort & Marina

Endereço: Rodovia Bernardino Teodoro Ribeiro, km 0,3, Ribeirão Claro.

Heliponto ao lado do Daj Resort&Marina

Coordenadas – Portal das Garças (SD60) CIAD Pro 0160

Latiitude: 26º17´40´´S – Longitude:)049º44´15´´W

WhatsApp para informações e reservas: (43) 3371-3902