Daj Resort Marina de Ribeirão Claro recebe Prêmio de viajantes

Com nota 9.6 e apenas quatro anos de existência

Em quatro anos de existência e pelo quarto ano consecutivo o Daj Resort & Marina, localizado em Ribeirão Claro, na divisa dos estados do Paraná e São Paulo, recebeu o Traveller Review Awards com a nota 9,6 do Booking.com, o principal site de hospedagem do Mundo.

A conquista é um reconhecimento através das avaliações dos hóspedes que consideram o Daj “Excepcional” para se hospedar.

Segundo o CEO do Booking.com, Gleen Fogel, “o prêmio mostra o quanto os hóspedes valorizam as memórias especiais que o resort ajuda a criar. É também a nossa maneira de agradecer em nome deles e compartilhar essa alegria com milhões de outros viajantes”.

A gerente do Daj Resort, Silmara Camargo, destaca que os hóspedes sempre retornam trazendo amigos ou familiares. “Essa é a melhor prova de que foram bem cuidados durante suas hospedagens. Também procuramos atender as solicitações que nos passam em nossa pesquisa de satisfação. Como é bacana quando eles retornam e percebem que as sugestões foram acatadas”, conta, gratificada.

Cada detalhe no Daj é pensado com muito carinho.

Suítes amplas e aconchegantes com cama king size, roupas de cama Trussardi e amenities da L`Occitane.

Durante o dia é possível aproveitar toda a área repleta de opções; pista de caminhada, pescaria, quadra de tênis, campo de futebol, academia, passeios de bicicleta ou simplesmente curtir as deliciosas piscinas.

Na área central do resort estão a piscina com chafariz para as crianças e a piscina grande com bar molhado e borda infinita com lindo visual para as montanhas.

O pôr-do-sol é um espetáculo à parte.

Outra opção é relaxar na piscina aquecida com cromoterapia, a maior coberta do país. O Daj possui ainda o Jaune Spa By L´occitane com diversas opções de massagens terapêuticas com serviço cobrado à parte.

A gastronomia é um destaque à parte.

O premiadíssimo café gourmet de Ribeirão Claro é servido com pães produzidos na própria padaria acompanhados de tapiocas, sanduíches, frutas regionais e a deliciosa coalhada com frutas vermelhas.

Nas refeições, a cozinha internacional se mistura à culinária regional com produtos frescos produzidos por fornecedores do entorno da cidade. São várias opções de carnes vermelhas, peixes e massas com toque refinado do chefe. Para acompanhar o Daj possui uma excelente adega com diversos rótulos de variados países.

Durante a estadia é possível também conhecer a região onde pode se observar ou praticar voos de parapente, rapel, passeios de lancha, ou se aventurar na maior tirolesa do Paraná, com um quilômetro.

Localizado em Ribeirão Claro (Norte Pioneiro), na divisa dos estados do Paraná e São Paulo, o resort atrai muitos turistas de Londrina, Curitiba, Maringá, São Paulo e outras cidades dos dois estados e também do Mato Grosso do Sul que chegam de carro e podem apreciar as belas paisagens do interior.