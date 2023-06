Decretado recesso para dia 12 de junho

Da Prefeitura de Santo Antônio da Platina

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina decretou recesso para dia 12 de junho (próxima segunda-feira).

A decretação é em virtude do feriado de 13 de junho, cuja data é comemorativa ao Padroeiro da cidade.

Os serviços considerados essenciais não serão afetados pelo recesso. Confira decreto na íntegra:

PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

ESTADO DO PARANÁ

DECRETO Nº 197/23

O Prefeito de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art.1º – Recesso para a Administração Pública Municipal, no

dia 12 de junho de 2023, em virtude do feriado municipal de 13 de junho – dia de

Santo Antônio Padroeiro do Município, exceto para os serviços considerados essenciais.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA

PLATINA / ESTADO DO PARANÁ / PAÇO MUNICIPAL DR. ALÍCIO DIAS DOS

REIS, em 18 de maio de 2023. –

JOSÉ DA SILVA COELHO NETO

Prefeito