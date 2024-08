Romanelli defende Investimentos EM ciência e tecnologia

Deputado reforça excelência na produção

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) defendeu nesta quinta-feira, 8, o aumento de investimentos em ciência e tecnologia para o desenvolvimento de todos os segmentos da economia paranaense. “Conhecimento é a forma de elevar a produtividade em todos os setores”, afirmou o deputado na assinatura do convênio entre o Governo do Estado e a Cooperativa Castrolanda para a instalação de um parque tecnológico do leite em Castro.

Romanelli acompanhou o governador Ratinho Junior na Agroleite e lembrou que o atual governo aumentou em 10 vezes o orçamento público para a ciência e tecnologia em cinco anos. “Eram R$ 74 milhões em 2019 e hoje temos praticamente R$ 800 milhões. Isso representa a valorização da ciência, com mais incentivo às pesquisas e ao desenvolvimento de tecnologias focadas nas atividades econômicas do Paraná”, considerou

A ampliação do investimento público para fomentar o conhecimento, segundo o deputado, é um grande diferencial de competitividade que o Paraná conquistou nos últimos anos. “Investir, para melhorar a vida das pessoas, no campo e nas cidades, não é discurso, é prática”, ressaltou o deputado. “O Paraná reforça sua competitividade investindo em conhecimento”, disse.

Integração – Em relação à cadeia do leite, o deputado afirmou que a excelência da produção, em Castro e região precisa alcançar todo o estado e que o parque tecnológico da Castrolanda é um instrumento importante neste processo. De acordo com a cooperativa, o parque vai buscar novas soluções para a produção leiteira do Paraná. O projeto envolve universidades, centros de pesquisa, empresas e startups, para fomentar a inovação e a competitividade do agronegócio paranaense.

Ônibus – Ainda na Agroleite, o governador Ratinho Junior também formalizou o repasse de novos ônibus para colégio agrícolas da rede estadual. “Essas escolas merecem toda a atenção e apoio, pois colocam no mercado jovens capacitados para atuar em toda a cadeia do agronegócio, que é a locomotiva da nossa economia”, pontuou Romanelli.