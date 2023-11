Definido novo horário especial do comércio platinense (VÍDEOS)

Ajuste promovido para consumidores aproveitarem o período

De acordo com o Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina, Alex Figueira (fotos) o horário noturno especial de Natal vai começar no dia 13 de dezembro (uma quarta-feira) até às 22 horas.

Abertura da semana que vai até 22 horas do dia 13 até 22 de dezembro.

Dia 24, domingo e dia 25 (segunda-feira) serão fechados.

Nos sábados dias 02, 09, 16 e 23 de dezembro comerciantes abrirão até 17 horas. Já o sábado do dia 30 de dezembro até meio-dia.

As horas extras trabalhadas serão compensadas no Carnaval.

