Deflagrada Operação “Shamar” na Região

Expressão hebraica significa “guardar”, “proteger” é “vigiar”

A Polícia Militar do Paraná está participando de uma ação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com o apoio do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos(MMFDH) denominada Operação SHAMAR (do hebraico significa “guardar”, “proteger”, “vigiar”).

A Operação SHAMAR ocorre em todo país por um período de 30 dias, de 21 de agosto a 08 de setembro, e neste período serão promovidas ações preventivas e repressivas para o enfrentamento à violência doméstica e aos feminicídios.

Um dos objetivos da operação diz respeito à interiorização da Patrulha Maria da Penha, ou seja, deslocar policiais militares especializados no atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica dos grandes centros para municípios menores, para qualificação, trocas conhecimentos e padronização do atendimento às vítimas.

Na área do 2º BPM, os trabalhos começaram pelo município de Santo Antônio da Platina, onde já ocorreram palestras na parte da tarde desta segunda-feira (21), orientando as mulheres sobre Patrulha Maria da Penha, tipos de violência contra a mulher, entre outras informações. A Patrulha também atuará na prática operacional, acompanhando as equipes locais no atendimento às ocorrências desta natureza.

Ainda nesta semana, a Patrulha Maria da Penha atuará em outros municípios do Norte Pioneiro.