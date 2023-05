Delegada fala sobre prisão de suspeito em Jacarezinho (assista)

Jovem está na carceragem local com indícios fortes de ter matado três pessoas

A delegada da Mulher de Jacarezinho, Caroline dos Santos Fernandes, no final da tarde desta quinta-feira, dia 25, gravou vídeo (vídeo) no qual confirma as informações já publicadas pelo Npdiario e reafirma esperar os laudos da Criminalística e do Instituto Médico Legal para manter o encarceramento provisório do suspeito.

As provas são muito robustas, conforme sinalizou a policial civil, cuja equipe, assim como ela, mostram competência desde o início do rumoroso caso, que atrai a atenção de todo o país.

Celular, câmeras de vídeo, versões contraditórias…É possível que tenha matado as três vítimas.

Prisão provisória (cinco dias) é aquela decretada com o intuito de garantir que o acusado passe por um processo penal, com direito a ampla defesa e contraditório, para que o juiz, ou conselho de sentença, no caso do Tribunal do Júri.

A prisão preventiva (30 dias podendo ser prorrogada por mais tempo).poderá ser decretada como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria.

O elemento está preso na cadeia jacarezinhense.

A Delegada da Mulher é quem preside o inquérito da tragédia de Jacarezinho, onde foram encontrados no final da tarde de segunda, dia 22, numa casa (vídeos abaixo).

Os corpos de Ellen Craveiro (fotos), de 21 anos, da filha (cinco anos), Ana Clara, e um recém-nascido, Antony Gabriel (19 dias), todos em estado adiantado de decomposição.

Ouviu várias pessoas e investigadores atuam também. Mas, na manhã desta quinta-feira, dia 25, um suspeito, de 22 anos, foi preso. Ele não confessou, mas permanecerá encarcerado ou liberado até que os autos da Criminalística e do Instituto Médico Legal sejam entregues. O rapaz pode ter cometido os três supostos assassinatos.

Ellen teve a filha aos 16 anos. O pai do caçula estava separado dela. Há diversas possibilidades.

A Delegacia da Mulher funciona anexo à 12ª SubDivisão Policial de Jacarezinho.

