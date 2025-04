Delegado da Polícia Federal fala sobre desvios (assistam)

Operação afastou funcionário e apreendeu documentos

A Polícia Federal deflagrou na quinta-feira (dia 24) a Operação ILUSÃO DE ÓTICA, com o objetivo de investigar o desvio de recursos públicos federais repassados pelo Ministério da Saúde ao Município de São José da Boa Vista, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

O Delegado da Regional da Polícia Federal de Londrina, Hugo Leonardo Mariano Mendonça(vídeo e foto) narrou os fatos.

São José da Boa Vista é uma cidade de 7.600 habitantes que fica a 21 km de Wenceslau Braz.

O secretário municipal de Finanças, João Carlos Junior (foto) foi afastado, mas não está preso, até porque não há sentença transitada em julgado. O afastamento imediato da função pública foi uma decisão judicial. É casado e tem um casal de filhos ainda bebês. Ele preferiu não comentar nada sobre o assunto, embora tenha o contato da reportagem e poderá fazê-lo quando desejar.

A secretária de Saúde, Sandra Regina Pereira de Souza (foto) foi procurada e declarou: “: Vou analisar se há necessidade de que eu me manifeste, mais tarde respondo(…) , mas não tenho nada a esconder ou temer, meu celular, computador, contas bancárias estão à disposição da polícia”, assinalou.

Durante todo o ano de 2024, o SUS repassou ao município cerca de R$ 2,7 milhões. O valor desviado representa mais de 10% deste total. As investigações ainda seguem para apurar mais desvios.

Estima-se que o valor desviado em um único dia (R$ 288.372,12) representa mais de 10% do total anual recebido do Fundo Nacional de Saúde.

A investigação teve início a partir de comunicação da própria Prefeitura de São José da Boa Vista, formalizada à Polícia Federal em dezembro de 2024. O Município informou a subtração de R$ 288.372,12 de contas bancárias na Caixa Econômica Federal atribuindo inicialmente o fato a uma suposta fraude eletrônica.

As apurações da PF, no entanto, revelaram que o desvio foi realizado por funcionários autorizados da administração municipal, utilizando a assinatura eletrônica múltipla, de uso pessoal e intransferível, cujo conhecimento e autorização para uso eram restritos a servidores públicos do município.

Os recursos desviados foram transferidos para contas de duas pessoas jurídicas, localizadas nas cidades de Guarapuava/PR e Joinville/SC. Foi apurado que um dos destinatários dos valores desviados realizou dois aprovisionamentos de saque, no valor de R$ 100.000,00 cada, para serem efetuados no dia do desvio.

O prefeito José Lázaro, Dr Zezinho (foto abaixo), do PSD, é médico, foi reeleito nas eleições de 2024 e afirma que não houve desvios.